КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Рубль укрепился на отметке 66 за доллар

Комплекс С-300 передаст Москва Сирии после трагедии с Ил-20

Пахнущая нефтью желтая вода бежит из кранов в Бердске

200 поправок к новому пенсионному закону поступило в Госдуму

10 дней продлится осенний субботник в Бердске

Жириновскому предъявляет обвинение СБУ

Уведомления об уплате налогов придут из Уфы в Бердск

Православные юристы требуют к ответу распространителей порно «фурри» среди детей

Самой веселой деревней России признаны пермские Чуваки

Пять домов отключили от тепла в Микрорайоне Бердска

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Уведомления об уплате налогов придут из Уфы в Бердск

Срок оплаты имущественного налога физлицами за прошлый год — 1 декабря 2018 года. Налог идет в местный бюджет. 10% бумажных уведомлений уже поступили в почтовые отделения России.

24.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Уведомления об уплате налогов придут из Уфы в Бердск

Начальник налоговой инспекции Елена Перемитина напомнила о сроках оплаты имущественного налога физлицами

На еженедельном расширенном совещании в мэрии Бердска сегодня, 24 сентября, начальник федеральной налоговой инспекции №3 Елена Перемитина рассказала, что налоговые органы закончили массовый расчет имущественного налога. В налоговой инспекции активно проходит компания по доведению счетных налоговых уведомлений до налогоплательщиков.

 — Я напомню, что налоговые уведомления доводятся двумя способами: электронным и бумажным. Всем пользователям личного кабинета, тем кто подключен к кабинету налогоплательщика физлица, сводные налоговые уведомления на бумаге приходить не будут, ждать их не нужно. Если гражданин является пользователем личного кабинета, то уже сейчас можно зайти в свой кабинет и проверить там наличие сводного уведомления, распечатать его при необходимости и оплатить через отделение банка или онлайн из личного кабинета, — сообщила Елена Анатольевна.

Перемитина отметила, то если у бердчанина существует проблема со входом в личный кабинет, например, потерян или забыт пароль,  то нужно обратиться в налоговый орган за его восстановлением — делается это довольно быстро.

По состоянию на 20 сентября, порядка 10% бумажных сводных уведомлений поступили в почтовые отделения. Елена Анатольевна отметила, что хоть процент и не высокий, но эта работа сейчас активно ведется. Начальник ФНС №3 напомнила, что срок уплаты имущественных налогов за 2017 год — не позднее 1 декабря 2018 года:

— Срок для получения уведомления еще есть. Я бы хотела обратить внимание на то, что идти сейчас напрямую в налоговый орган за уведомлением не нужно. В первую очередь нужно обращаться в свое почтовое отделение. Если на сегодняшний день вашего уведомления там еще нет, то до середины октября можно совершенно спокойно ждать, когда оно там появится. Бюджетные деньги на распечатку и отправку уведомлений потрачены. Конечно, если к нам в инспекцию будут обращаться граждане, мы уведомление распечатаем. Но хотелось бы, чтобы это было в самом крайнем случае. Имущественный налог — это тот налог, который поступает в местный бюджет Бердска. Чем быстрее и полнее мы эти налоги соберем, тем быстрее будут решаться жизненноважные хозяйственные бердские вопросы.

Елена Перемитина предупредила бердчан, что в этом году массовая рассылка сводных налоговых уведомлений будет происходить не только с привычной уже всем площадки Красноярска. В этом году значительная часть уведомлений будет высылаться из Уфы:

— На конверте будет штамп Уфы — не удивляйтесь, это просто массовая рассылка. Местом рассылки выбирается город более свободной мощности для ее печати.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Скончался в ТЦ «Астор» покупатель с корзинкой жестяных банок в Бердске Рубль укрепился на отметке 66 за доллар Комплекс С-300 передаст Москва Сирии после трагедии с Ил-20

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика