Уведомления об уплате налогов придут из Уфы в Бердск

На еженедельном расширенном совещании в мэрии Бердска сегодня, 24 сентября, начальник федеральной налоговой инспекции №3 Елена Перемитина рассказала, что налоговые органы закончили массовый расчет имущественного налога. В налоговой инспекции активно проходит компания по доведению счетных налоговых уведомлений до налогоплательщиков.

— Я напомню, что налоговые уведомления доводятся двумя способами: электронным и бумажным. Всем пользователям личного кабинета, тем кто подключен к кабинету налогоплательщика физлица, сводные налоговые уведомления на бумаге приходить не будут, ждать их не нужно. Если гражданин является пользователем личного кабинета, то уже сейчас можно зайти в свой кабинет и проверить там наличие сводного уведомления, распечатать его при необходимости и оплатить через отделение банка или онлайн из личного кабинета, — сообщила Елена Анатольевна.

Перемитина отметила, то если у бердчанина существует проблема со входом в личный кабинет, например, потерян или забыт пароль, то нужно обратиться в налоговый орган за его восстановлением — делается это довольно быстро.

По состоянию на 20 сентября, порядка 10% бумажных сводных уведомлений поступили в почтовые отделения. Елена Анатольевна отметила, что хоть процент и не высокий, но эта работа сейчас активно ведется. Начальник ФНС №3 напомнила, что срок уплаты имущественных налогов за 2017 год — не позднее 1 декабря 2018 года:

— Срок для получения уведомления еще есть. Я бы хотела обратить внимание на то, что идти сейчас напрямую в налоговый орган за уведомлением не нужно. В первую очередь нужно обращаться в свое почтовое отделение. Если на сегодняшний день вашего уведомления там еще нет, то до середины октября можно совершенно спокойно ждать, когда оно там появится. Бюджетные деньги на распечатку и отправку уведомлений потрачены. Конечно, если к нам в инспекцию будут обращаться граждане, мы уведомление распечатаем. Но хотелось бы, чтобы это было в самом крайнем случае. Имущественный налог — это тот налог, который поступает в местный бюджет Бердска. Чем быстрее и полнее мы эти налоги соберем, тем быстрее будут решаться жизненноважные хозяйственные бердские вопросы.

Елена Перемитина предупредила бердчан, что в этом году массовая рассылка сводных налоговых уведомлений будет происходить не только с привычной уже всем площадки Красноярска. В этом году значительная часть уведомлений будет высылаться из Уфы:

— На конверте будет штамп Уфы — не удивляйтесь, это просто массовая рассылка. Местом рассылки выбирается город более свободной мощности для ее печати.