Православные юристы требуют к ответу распространителей порно «фурри» среди детей

По обращению граждан была проведена психологическая и культурологическая экспертиза материалов из 8 сообществ в ВК, производящих и распространяющих порнографические материалы по тематике «фурри», в том числе среди детей и подростков.

По мнению экспертов, в представленных материалах имеется гомо- и гетеросексуальная порнография, изображение сексуальных перверсий и девиаций, а также пропаганда гомосексуальных отношений, направленная на широкую аудиторию, в том числе детей и подростков.

Сообщества содержат порнографические изображения мультипликационных персонажей и анимационных тем «брони», «my little pony», «ponypride», что подчеркивает нацеленность на подростковую аудиторию. Сцены комиксов имеют откровенно сексуальный характер, подчеркнутая физиологичность и натуралистичность, акцент на изображении обнаженных половых органов, анимационные герои изображают гомосексуальную связь и насилие, зоофилию, присутствует символика ЛГБТ — сообщества.

На признание материалов порнографическими не влияет тот факт, что в них использованы фантазийные персонажи, фантастическими являются обстановка, антураж и т.д.; а также то, что производители этого контента относят его к категории «искусства», это принципиально не влияет на их содержательную сторону.

Помимо блокировки этих пабликов, ППАЦ требует привлечь к уголовной ответственности их владельцев и производителей данного вида порнографии, особенно опасного из-за ориентированности на молодежную и подростковую аудиторию. В игровой, анимационной форме, в виде комиксов и эксплуатируя образы эстетически положительных персонажей, играя на позитивных чувствах неокрепшей детской психики, подростков приобщают к опасному разрушающему личность порно-контенту.

Почему в России такое возможно?

Серьезная проблема заключается не только в самих распространителях подобного контента, но и в площадках, которые дают им такую возможность, а также в несовершенстве российского законодательства в области регулирования интернета. Данные деструктивные порно-сообщества процветают преимущественно на страницах соцсети Вконтакте – крупнейшем легальном порноресурсе в России.

ВК до сих пор не имеет серьезных фильтров для блокировки порно-материалов, в отличие от таких соцсетей как Facebook, Youtube и других. В 2009 г. подразделение «К» МВД признало Вконтакте основным распространителем детской порнографии в российском интернете. Более половины выявленных за год материалов были размещены в Вконтакте.

В 2010 г. Вконтакте был признан порноресурсом компанией Dr. Web, которая не рекомендует своим пользователям обращаться к данному источнику, в первую очередь из-за опасности для детей, и блокирует соцсеть.

В 2013 г. Вконтакте была заблокирована и внесена в реестр запрещенных ресурсов Роскомндзором снова за распространения детской порнографии, однако впоследствии разблокирована, но в реестре находится по сей день.

В 2018 г. Вконтакте начал предоставлять авторизацию для входа на крупнейший мировой порноресурс Pornohub, запрещенный в России. И это далеко не все факты безнаказанного и целенаправленного распространения порнографии в ВК.

Неким таинственным образом эти и многие другие факты попустительства и участия в распространении порнографии и других деструктивных и даже экстремистских материалов сходят с рук владельцам соцсети. Более того множественные судебные решения о блокировке крупных сообществ игнорируются или обходятся технически. Пример: крупнейшее сообщество МДК, пропагандирующее разврат и нецензурщину на огромную аудиторию, было предписано заблокировать судами несколько раз за оскорбление чувств верующих, — не прекращало работу ни на один день и здравствует до сих пор.

Законодательство России до сих пор не рассматривает соцсети и файлообменные сети (торренты, хабы) — как распространителей контента, они всего лишь предоставляют свои серверы и ресурсы для пользователей, и не несут никакой ответственности за размещенные на них материалы. То есть, будучи крупным порноресурсом, по закону им не являются – очень удобная позиция. Зато конечные потребители материалов за размещение одного ролика на своей странице, или просто скачивание и сохранение на диске, по-прежнему, могут получить 2 года реального срока – (статистика по Самарской области) – ст. 242 УК РФ пока никто не отменял.

Одной из немногих с точки зрения безопасности материалов для православного сообщества на сегодня по-прежнему остается развивающаяся соцсеть «Елицы», в которой не содержится порнографических материалов (ВК), пропаганды деструктивных движений — ЛГБТ (Facebook), экстремистских ячеек вроде ИГИЛ (Telegram, WhatsUp), сектантства, а также отсутствует цензура для «нетолерантных», с точки зрения западных идеологов, постов и комментариев (Facebook, Instagram). Кроме того православная соцсеть способствует общению, взаимопомощи и консолидации сообщества верующих в едином и безопасном сегменте сети.

Источник: ППАЦ