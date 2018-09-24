Пахнущая нефтью желтая вода бежит из кранов в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник, 24 сентября, обратились жители частных домов, расположенных в районе перекрестка улиц Островского и Суворова, с жалобами на качество питьевой воды.
— Уже несколько дней из водопроводных кранов бежит некачественная вода. Заметный желтый оттенок и пахнет нефтепродуктами. Может, кто-то обладает информацией на эту тему? — спрашивают читатели.
Начальник управления гражданской защиты мэрии Бердска Василий Пономарев сообщил, что никаких чрезвычайных ситуаций в том районе не зарегистрировано. По оценке Василия Васильевича, может быть какая-то локальная проблема — ремонт водопровода, например, в одном из домов.
-Я могу предполагать, что была подчистка систем отопления перед запуском тепла. Возможно, в каком-то из домов трубы не соответствуют. Это временное явление, скорее всего. Потому что качество воды контролирует КБУ. И сейчас не сезон, не паводковая ситуация — качество воды в водохранилище хорошее. Могли проводить работы внутри дома — сварка, меняли батареи. Не исключаю. Но никаких критических ситуаций нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пономарев.
Такого же мнения придерживается и замначальника по строительству и общим вопросам муниципального КБУ Александр Алексеенко. По его словам, жалоб от жителей в диспетчерскую КБУ на качество воды не поступало, Комбинат не проводит никаких ремонтных работ на сетях в обозначенном районе.
-В город подается качественная питьевая вода. Может быть какая-то локальная ситуация, например, когда частники самостоятельно ремонтируют трубы, — подчеркнул Александр Алексеевич.
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«Уже несколько дней из водопроводных кранов бежит некачественная вода. Заметный желтый оттенок и пахнет нефтепродуктами.
Это временное явление, скорее всего. Потому что качество воды контролирует КБУ. Но никаких критических ситуаций нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пономарев.»
Кстати у Водоканала нет лаборатории по качеству воды вот и всё. А если эту воду на независимую экспертизу отдать? В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.
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А куда она делась то, лаборатория?
И даже если предположить, что собственной лаборатории у КБУ нет, то это ещё не говорит о том, что вода не контролируется.
Вы представляете сами, о чем пишете? Это же, не дай бог чего, так весь город траванется.
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«И даже если предположить, что собственной лаборатории у КБУ нет, то это ещё не говорит о том, что вода не контролируется.»
Как вы объясните заасбестовывание чайников в центре Бердска за три дня? водозабор Агролес, чему соответствует? Поливу полей сельхозназначения? Объясните чудесный массовый выход из строя тэнов нагрева «супер хорошей» воды в котельных в центре Бердска? Вода с водозабора Агролес соответствует чему?
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Лучше, Алексеенко,прочтите нам лекцию о горелой породе,её применении и периодичности замены на станциях водоочистки,а также назовите дату когда такую замену проводили на нфс — 1 и нфс — 2 и многое станет понятным.Все ваши заявления есть сплошное лукавство.
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