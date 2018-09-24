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Пахнущая нефтью желтая вода бежит из кранов в Бердске

Бердчане жалуются на качество питьевой воды. Однако коммунальщики утверждают, что подают потребителям хорошую воду и предполагают, что жители сами с нарушениями ремонтируют трубы.

24.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Пахнущая нефтью желтая вода бежит из кранов в Бердске

Запах и цвет воды тревожит бердчан

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник, 24 сентября, обратились жители частных домов, расположенных в районе перекрестка улиц Островского и Суворова, с жалобами на качество питьевой воды.

— Уже несколько дней из водопроводных кранов бежит некачественная вода. Заметный желтый оттенок и пахнет нефтепродуктами. Может, кто-то обладает информацией на эту тему? — спрашивают читатели.

Начальник управления гражданской защиты мэрии Бердска Василий Пономарев сообщил, что никаких чрезвычайных ситуаций в том районе не зарегистрировано. По оценке Василия Васильевича, может быть какая-то локальная проблема — ремонт водопровода, например, в одном из домов.

-Я могу предполагать, что была подчистка систем отопления перед запуском тепла. Возможно, в каком-то из домов трубы не соответствуют. Это временное явление, скорее всего. Потому что качество воды контролирует КБУ. И сейчас не сезон, не паводковая ситуация — качество воды в водохранилище хорошее. Могли проводить работы внутри дома — сварка, меняли батареи. Не исключаю. Но никаких критических ситуаций нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пономарев.

Такого же мнения придерживается и замначальника по строительству и общим вопросам муниципального КБУ Александр Алексеенко. По его словам, жалоб от жителей в диспетчерскую КБУ на качество воды не поступало, Комбинат не проводит никаких ремонтных работ на сетях в обозначенном районе.

-В город подается качественная питьевая вода. Может быть какая-то локальная ситуация, например, когда частники самостоятельно ремонтируют трубы, — подчеркнул Александр Алексеевич.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    «Уже несколько дней из водопроводных кранов бежит некачественная вода. Заметный желтый оттенок и пахнет нефтепродуктами.
    Это временное явление, скорее всего. Потому что качество воды контролирует КБУ. Но никаких критических ситуаций нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пономарев.»

    Кстати у Водоканала нет лаборатории по качеству воды вот и всё. А если эту воду на независимую экспертизу отдать? В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

    Thumb up 3 Thumb down 3

    • Аноним

      А куда она делась то, лаборатория?
      И даже если предположить, что собственной лаборатории у КБУ нет, то это ещё не говорит о том, что вода не контролируется.
      Вы представляете сами, о чем пишете? Это же, не дай бог чего, так весь город траванется.

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      • Аноним

        «И даже если предположить, что собственной лаборатории у КБУ нет, то это ещё не говорит о том, что вода не контролируется.»

        Как вы объясните заасбестовывание чайников в центре Бердска за три дня? водозабор Агролес, чему соответствует? Поливу полей сельхозназначения? Объясните чудесный массовый выход из строя тэнов нагрева «супер хорошей» воды в котельных в центре Бердска? Вода с водозабора Агролес соответствует чему?

        Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Осведомлённый

    Лучше, Алексеенко,прочтите нам лекцию о горелой породе,её применении и периодичности замены на станциях водоочистки,а также назовите дату когда такую замену проводили на нфс — 1 и нфс — 2 и многое станет понятным.Все ваши заявления есть сплошное лукавство.

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