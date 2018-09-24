Пахнущая нефтью желтая вода бежит из кранов в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник, 24 сентября, обратились жители частных домов, расположенных в районе перекрестка улиц Островского и Суворова, с жалобами на качество питьевой воды.

— Уже несколько дней из водопроводных кранов бежит некачественная вода. Заметный желтый оттенок и пахнет нефтепродуктами. Может, кто-то обладает информацией на эту тему? — спрашивают читатели.

Начальник управления гражданской защиты мэрии Бердска Василий Пономарев сообщил, что никаких чрезвычайных ситуаций в том районе не зарегистрировано. По оценке Василия Васильевича, может быть какая-то локальная проблема — ремонт водопровода, например, в одном из домов.

-Я могу предполагать, что была подчистка систем отопления перед запуском тепла. Возможно, в каком-то из домов трубы не соответствуют. Это временное явление, скорее всего. Потому что качество воды контролирует КБУ. И сейчас не сезон, не паводковая ситуация — качество воды в водохранилище хорошее. Могли проводить работы внутри дома — сварка, меняли батареи. Не исключаю. Но никаких критических ситуаций нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пономарев.

Такого же мнения придерживается и замначальника по строительству и общим вопросам муниципального КБУ Александр Алексеенко. По его словам, жалоб от жителей в диспетчерскую КБУ на качество воды не поступало, Комбинат не проводит никаких ремонтных работ на сетях в обозначенном районе.

-В город подается качественная питьевая вода. Может быть какая-то локальная ситуация, например, когда частники самостоятельно ремонтируют трубы, — подчеркнул Александр Алексеевич.