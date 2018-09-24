Получил извещение от уфа — дти заказное письмо, что это, от кого, как реагировать?

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Штрафы там или задолженность по налогам, третьего не дано.
3 1
штрафы за что и причем здесь УФА
1 2
Если вам самому лень, нашла для вас из просторов интернета:
«УФА ДТИ» означает то, что письмо было отправлено из Уфы, а индекс «ДТИ» говорит о том, что письмо направлено из государственной службы. Скорее всего в письме содержится информация о налогах или штрафах, но может быть и иное содержание. В любом случае стоит направиться на почту и получить такое письме, в нем может содержаться очень важная информация.»
Пойдите, получите и реагируйте как вам вздумается.
6 0
Ох, Серёга, набрал бы в поисковике и получил ответ
2 2
и какой ответ скалозуб
1 0
Уфа здесь притом, что там может находиться служба, которая централизованно рассылает письма гражданам. Держать такую службу в каждом городе невыгодно.
4 0
уведомление о начисленных имущественных налогах за 2017 год из ФКУ «налог-сервис» (Уфа или Красноярск).
6 0
так кто небуть получал подобное
1 1
Это автоштаф
0 2
ты что провидец, сам то получал, я инвалид за что мне штраф
1 1
спрашивают тех кто получил письмо, а не зубоскалов
0 0
так его вроде автор должен получить.
Смысл спрашивать о нём кого-то другого?
0 0