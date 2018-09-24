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Получил извещение от уфа — дти заказное письмо, что это, от кого, как реагировать?

Получил извещение от уфа — дти заказное письмо, что это, от кого, как реагировать?

24.09.2018 12 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал серега:
Получил извещение от уфа — дти заказное письмо, что это, от кого, как реагировать?


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Штрафы там или задолженность по налогам, третьего не дано.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Аноним

    штрафы за что и причем здесь УФА

    Thumb up 1 Thumb down 2

    • Аноним

      Если вам самому лень, нашла для вас из просторов интернета:
      «УФА ДТИ» означает то, что письмо было отправлено из Уфы, а индекс «ДТИ» говорит о том, что письмо направлено из государственной службы. Скорее всего в письме содержится информация о налогах или штрафах, но может быть и иное содержание. В любом случае стоит направиться на почту и получить такое письме, в нем может содержаться очень важная информация.»
      Пойдите, получите и реагируйте как вам вздумается.

      Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Аноним

    Ох, Серёга, набрал бы в поисковике и получил ответ :-D

    Thumb up 2 Thumb down 2

  4. Аноним

    Уфа здесь притом, что там может находиться служба, которая централизованно рассылает письма гражданам. Держать такую службу в каждом городе невыгодно.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Аноним

    уведомление о начисленных имущественных налогах за 2017 год из ФКУ «налог-сервис» (Уфа или Красноярск).

    Thumb up 6 Thumb down 0

  6. Аноним

    так кто небуть получал подобное

    Thumb up 1 Thumb down 1

  7. Котик

    Это автоштаф

    Thumb up 0 Thumb down 2

  8. Аноним

    спрашивают тех кто получил письмо, а не зубоскалов

    Thumb up 0 Thumb down 0

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