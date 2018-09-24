Программу маткапитала могут продлить после 2021 года

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что «с высокой долей вероятности» программа материнского семейного капитала будет продлена после 2021 года. Об этом она сказал в интервью «РИА Новости».

По ее словам, маткапитал «вносил и вносит существенный вклад в благополучие» российских семей. «Мы, безусловно, оцениваем наши перспективы, с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году», — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что на данный момент ситуация с рождаемостью «развивается не лучшим образом», но ранее это было спрогнозировано. Она пояснила, что это связано с демографическим провалом. Вице-премьер подчеркнула, что все силы будут приложены на то, чтобы у семей была мотивация рожать детей.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. По ней деньги получали семьи, у которых родился второй ребенок или был усыновлен. На данный момент сумма, которую выплачивает государство, составляет 453 тыс. руб. С 1 января 2018 года семьи также получили право получать пособия за рождение первого ребенка. Это касается тех, у кого средний доход на человека составляет не больше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.

Деньги на детей. Мировой опыт

Германия

Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего.

Франция

При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.

США

В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.

Великобритания

Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта.

Китай

По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы.

Источник: РБК