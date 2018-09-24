«СтопХама» ликвидировал суд

Мосгорсуд по требованию Министерства юстиции ликвидировал движение «СтопХам». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Теперь организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц. Сообщается, что решение подлежит обжалованию в течение месяца.

«СтопХам» создали в 2010 году. Активисты движения боролись с хамством на дорогах и несоблюдением правил дорожного движения. Они наклеивают на машины, припаркованные с нарушением правил, специальные стикеры и снимают на видео реакцию водителей. Одним из нашумевших эпизодов деятельности организации стала потасовка активиста движения с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.

Мосгорсуд ликвидировал движение еще в марте 2016 года, однако через полгода Верховный суд отменил это решение. Позже Минюст предпринял повторную попытку ликвидировать организацию, но отозвал иск, когда получил финансовые отчеты и другие сведения о ее деятельности.

Источник: РИА Новости