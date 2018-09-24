Повысит финансовую грамотность Сбербанк пенсионеров Бердска

Очередной набор на обучающие курсы финансовой грамотности для пенсионеров стартует в Новосибирской области с 1 октября – в день начала Декады пожилых людей. Проект реализован при совместной работе регионального министерства труда и социального развития и ПАО Сбербанк, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На курсах новосибирские пенсионеры получат новые знания в сфере финансовой грамотности, правил безопасности при осуществлении электронных платежей и пользовании дистанционными сервисами. Работа с группами включает в себя видеопрезентации, ролики, выполнение заданий в рабочих тетрадях, адаптированных для людей старшего возраста. В ходе занятий эксперты подробно объяснят, как вести личный бюджет, делать покупки через интернет и не стать жертвой мошенников.

Записаться на курсы финансовой грамотности и получить подробную информацию можно по телефонам +7-913-372-3386 и (383) 358-22-96.

Проект стартовал в Новосибирской области 19 июля 2018 года. Обучение уже прошли около ста человек на площадке Учебного центра корпоративного университета Сбербанка.

Для справки

Проект по обучению пенсионеров финансовой грамотности реализуется в рамках Стратегии действий в интересах людей старшего поколения до 2025 года. Обучение финансовой грамотности планируется проводить как на территории Сбербанка, так и на площадках подведомственных региональному министерству труда и социального развития учреждений. В планах организаторов проекта – проведение выездных мероприятий в районах области в составе команды экспертов проекта «Сельская семья – актуальные решения».

В Новосибирской области в рамках Декады для людей старшего возраста запланирована широкая линейка социальных, культурных, медицинских, образовательных, спортивных и других мероприятий.