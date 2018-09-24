Из-за санкций бизнесмены возвращают капиталы в Россию

Новые американские санкции вынуждают российских предпринимателей поспешно переводить свои активы в российские банки, пишет Блумберг со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Отмечается, что поспешный вывод средств начался после того, как компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга потеряли миллиарды за считанные часы в результате жесточайших санкций. При этом предприниматели опасаются, что эта тенденция будет только нарастать.

«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам», — рассказал изданию стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Как пишет Блумберг, оценить масштабы возврата средств в Россию пока затруднительно, но, к примеру, недавно Сбербанк России сообщил о росте объёмов корпоративных вкладов в период с января по август на 98 миллиардов долларов, что подтверждает факт возвращения капиталов.

Кроме того, как отмечает издание, новые санкции привели к тому, что многие российские предприниматели начинают отказываться от расчетов в долларах и пытаются перейти на другие валюты в финансовых операциях с иностранными партнерами. Они по-прежнему обладают большими запасами долларов и евро, однако теперь начинают копить рубли на крайний случай или для будущих выплат.

Таким образом, подчеркивает Блумберг, администрация Дональда Трампа помогает Владимиру Путину в достижении цели, которой ему не удавалось добиться на протяжении двадцати лет.

Источник: РИА Новости