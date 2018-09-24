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Ограбили таксиста и попали в ДТП на угнанном Nissan рецидивисты в Новосибирске

Похищенный автомобиль нашли в Советском районе. Двоих подозреваемых в нападении оперативно задержали полицейские. За неделю произошло 3 ЧП с таксистами.

24.09.2018 Фото: Курьер.Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ограбили таксиста и попали в ДТП на угнанном Nissan рецидивисты в Новосибирске

Таксист пострадал от вооруженного клиента

В Новосибирске по горячим следам раскрыто нападение на водителя такси, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

22 сентября в 3.30 на улице Рубежной двое неизвестных напали на водителя такси. Злоумышленники отобрали у мужчины деньги и мобильный телефон, а затем один из нападавших сел за руль машины потерпевшего, и преступники скрылись.

В ходе поисковых мероприятий похищенный Nissan был обнаружен в Советском районе. Иномарка попала в ДТП, после чего грабители бросили автомобиль.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 24-летний житель Кировского района, ранее судимый за вымогательство и хулиганство, и 34-летний житель поселка Элитный, привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Той же ночью подозреваемые были задержаны и в настоящее время находятся под стражей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится дальнейшее расследование.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в последние дни произошло несколько нападений на таксистов, в том числе с применением ножа и со смертельным исходом.


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Предпринимателям отвели два часа в месяц чиновники Бердска Ограбили таксиста и попали в ДТП на угнанном Nissan рецидивисты в Новосибирске Из-за санкций бизнесмены возвращают капиталы в Россию

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