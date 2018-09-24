Предпринимателям отвели два часа в месяц чиновники Бердска

В Бердске установлен единый день приема руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей чиновниками, сообщили в пресс-центре мэрии.

По итогам проведения круглого стола по отдельным вопросам ведения предпринимательской деятельности при главе Бердска и по просьбе предпринимательского сообщества в администрации города установлен единый день приема руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей – последний четверг каждого месяца с 14.00 до 16.00.

В ходе консультирования представители бизнеса города Бердска могут задать интересующие вопросы, связанные с ведением предпринимательской деятельности, руководителям и специалистам структурных подразделений администрации.

Очередной прием состоится 27 сентября 2018 года.

На личный прием необходимо предварительно записаться по телефону 8(38341) 2-00-26 в рабочие дни: понедельник-четверг с 08-00 до 17-00, пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 или по адресу: Бердск, ул. Горького, 9, каб. 5 (ведущий эксперт отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска Позднякова Елена Владленовна).