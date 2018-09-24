Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

Предпринимателям отвели два часа в месяц чиновники Бердска
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А сколько стоит разместить флэш банер на вашем сайте свой или свой не канает , а нужно заказать ?
9 4
можете разместить свой, а стоит по-разному, сообщите свой номер на bkurer@mail.ru, мы вам позвоним
10 4
Раньше обьявления были бесплатные,было лучше,было много интересных обьявлений,сейчас я смотрю почти никто сюда обьявлений не подает….может лучше вернуться к старому?
10 2
Назад дороги нет не Терепе и также бесплатным объявлениям. Такова житуха наша. Плати ,плати,а вот где деньгу взять ??? или вы держитесь. А вот за что держаться???
9 4
«Народ знает всё» — разве еще печатают?
2 0
да
0 0
ПО домам почему не носят? Раньше в магазинах лежали, теперь нет с лета.
0 0
Нам разносят домой по понедельникам
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