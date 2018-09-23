Пропала без вести пассажирка такси в Бердске

В воскресенье, 23 сентября, полицейские Бердска объявили в розыск 28-летнюю Алину Сироткину, которая пропала без вести накануне. Сотрудники МВД распространили ориентировку для писков исчезнувшей бердчанки.

Подключились волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

Разыскивают Алину Сироткину худощавого телосложения, ростом около 175 см, волосы прямые, темные, выглядит на свой возраст. В день исчезновения девушка была одета в черную болониевую куртку с искусственными камнями на воротнике, синие джинсы и бежевые кроссовки тоже с «камнями».

По информации полицейских, в час ночи Алина вышла из такси в Новом поселке Бердска и с тех пор ее никто не видел. Она находилась в гостях у подруги на ул. Спортивной в Бердске, откуда, припозднившись поехала домой на такси. Ее телефон вне зоны доступа.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алины Сироткиной, волонтеры просят позвонить в «ДоброСпас-Новосибирск» по телефонам 953–887–17–77 или 951–387–07–58, либо на единый номер экстренных служб 112 или в дежурную часть отдела МВД по Бердску 3-00-23.