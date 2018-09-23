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Сгорел дачный дом в СНТ «Швейник» в Бердске

Дачное общество, где произошел пожар, расположено за бердским кладбищем. Причины возникновения огня устанавливают. Пожары на бердских дачах участились.

23.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорел дачный дом в СНТ Швейник в Бердске

Огонь уничтожил дом

Пожар в дачном доме в Бердске произошел в субботу вечером, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

22 сентября в 19:24 Бердске загорелся дом в СНТ «Швейник». Пожар возник на участке №247. В результате пожара огнем повреждена кровля дачного дома. В 20:00 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

В последнее время пожарные фиксируют участившиеся случаи пожаров на дачах. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 сентября в СНТ «Отдых сгорело три дома. Начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков призывает дачников быть внимательными — проверить электропроводку и печное отопление, не оставлять без присмотра работающие электроприборы.

-В связи с похолоданием, нужно быть наиболее острожными при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов. Ставить на безопасное расстояние от штор, не накрывать горючими предметами, чтобы исключить перегревание. Не располагать топливо на притопочных местах и эксплуатировать только исправные печи. Необходимо трижды подумать о безопасности. Нужно, чтобы проводка с каким-то запасом надежности проходила и необходимо производить своевременный ремонт печного отопления, соблюдая все нормы безопасности от печи до горючих средств, — предостерегает от трагедии Степоненков.


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