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Фото: За грибами в Караканский бор. Конец сезона

Народу было немного, примерно одна машина на 300 метров.

23.09.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вершинин:

За грибами в Караканский бор. Конец сезона.

В минувший четверг удалось, наконец-то, выбраться в поездку за грибами в этом году.
Погода удалась — в лесу в полдень уже было очень душно, оживились все комары и прочая летающая гвардия.
Народу было немного, примерно одна машина на 300 метров.
С 11 часов до 17.00 я лично набрал два с половиной ведра грибов, основная масса — моховики, их примерно 70%, остальное — белые, немного маслят (фото ниже). Опят не нашли ни одного, видимо стоит поискать смешанный лес.

Скажу сразу, углубляться надо подальше в «тайгу», ибо на въезде в бор уже всё выбрано подчистую.
Если вы любитель чисто походить, насладиться «тихой охотой», вдохнуть ароматы леса, то шанс съездить еще есть, погоду обещают вполне располагающую. Но, любителям белых грибов в Караканском бору придется бродить с самого утра и до вечера, чтобы набрать ведро-полтора.
В общем, ещё не всё потеряно, езжайте и наберете ароматных моховиков, чуть меньше белых грибов и маслят.
Группа грибных новостей ВКонтакте: https://vk.com/club42444571

Фото: За грибами в Караканский бор. Конец сезона


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