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Сбитый самолет — стечение обстоятельств?

Я не понимаю Путина.

23.09.2018 7 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Я не понимаю Путина. Я про военный самолёт. Израильтяне какие-то схемы принесли. Ха, ну есть же локация. Ну, а если бы они потопили наш корабль с пятьюстами моряков?! Тоже бы были «стечения обстоятельств»? Просто позор. Мы же десятками сбивали амеров во Вьетнаме. И сами гибли тоже. Хотя не понятно за что.


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(7) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Сбитый самолёт, очевидно результат старого-доброго разгильдяйства и авося, вместе с криворукими сирийскими вояками, вояки они те ещё, а вот евреи отстрелялись профессионально и эффективно, а вы что предлагаете?
    А без войны в этом регионе, увы не получится, там никогда не было мира, 2000 лет непрекращающихся войн, слишком уж тугой узел из средневекового религиозного мракобесия и геополитических дрязг.

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  2. Аноним

    Вит, а выступление Захаровой вас не удивило?) :
    «Со своей стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет — об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов — вели себя по меньшей мере непрофессионально. Хочу сказать, что стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность, и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе», — сказала Захарова на брифинге в Санкт-Петербурге. (с)
    угу…Наш партнер бомбит нашего союзника, наши военные обеспечивают безопасность нашего партнера, который бомбит нашего союзника, вследствие чего наш союзник сбивает наш самолет, обеспечивающий безопасность нашего партнера, бомбящего нашего союзника. *CRAZY*

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  3. Аноним

    Вит, хотите объявить войну израилю?
    Сами то готовы взять автомат и пойти умирать?

    Компенсацию заплатят и родственникам и самолет оплатят — не беспокойтесь.

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  4. Аноним

    1). «Восток-дело тонкое» (с). 2). «Политика – искусство возможного» (с). 3. Национальные интересы. Исходя их этого быкование далеко не всегда эффективно даже в качестве инструмента запугивания. «Мы же десятками сбивали амеров во Вьетнаме».. Это по версии хита «Фантом». А официально мы и там, и ранее в Корее не летали. Что соответствовало пп.1-3.

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  5. Ирина

    Погибли люди, погибли чьи-то сыновья, мужья, отцы, любимые мужчины, внуки, родственники. Погибли не за свою Родину. Ненужная война для россиян………….

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  6. Аноним

    послушал брифинг от нашего Минобороны….
    Это какой то детский лепет — наши обижаются, что израильтяне предупредили за минуту до того, как нанесли удар. А также не сообщили, где находятся их самолеты. А также обманули относительно целей удара — сообщили о севере Сирии, а сами коварно атаковали цели на западе. :(
    Погоди ка, а что, у России там нет радаров? Нет систем обнаружения и контроля? И всю информацию российское командование получает исключительно по телефону от израильских партнеров? А если бы связь пропала? Ну, вот отключили бы за неуплату — и как воевать? Крайне странная обида, откровенно говоря. )
    Очень бессмысленная война для России, честно говоря…Главной настоящей задачи не решили — турки так и не дали проводить через свою территорию т.н. Южный поток…зато разрешили провести к себе одну нитку российского газопровода) по халявной цене…
    Сирия по прежнему раздроблена , там так же куча разномастных боевиков, большинство которых вовсе не за Асада….Сириийские нефтяные промыслы хозяину ВЧК Пригожину так и не достались — под Хишамом вагнеровцы потеряли несколько сотен убитыми ….Это не считая других таких же неофициальных потерь… Сбитые самолеты и вертолеты ….И куча бабла , отваленного на эту бездарную войну….
    Смысл?

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    • Поросёнок Пётр

      Всё же не ВЧК, а ЧВК ;) Кстати о Пригожине, замечательном и разностороннем человеке, «поваре Путина», хозяине «фабрики кремлёских троллей» и небольшой армии наёмников, свежая статья на Росбалте, это к вопросу об уровне путинской элиты ;) http://www.rosbalt.ru/piter/2018/09/21/1733712.html

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