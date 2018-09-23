Сбитый самолет — стечение обстоятельств?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЯ не понимаю Путина. Я про военный самолёт. Израильтяне какие-то схемы принесли. Ха, ну есть же локация. Ну, а если бы они потопили наш корабль с пятьюстами моряков?! Тоже бы были «стечения обстоятельств»? Просто позор. Мы же десятками сбивали амеров во Вьетнаме. И сами гибли тоже. Хотя не понятно за что.