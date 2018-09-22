3000 человек протестовали против пенсионной реформы в Москве

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«Главные требования митинга — отправить Правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум. Звучат и лозунги об отставке президента Путина», — сообщил Удальцов.
Наиболее радикальные митингующие кричат: «Сегодня с плакатом — завтра с автоматом!»
Митинги против изменений в пенсионное законодательство, организованные коммунистами и профсоюзами, состоялись и в других регионах России — Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке и в Сибири. Всего акции были запланированы в 100 городах.
http://classic.newsru.com/russia/22sep2018/saharov.html
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