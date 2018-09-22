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3000 человек протестовали против пенсионной реформы в Москве

Между тем координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов утверждал, что в акции принимает участие около 20 тыс. человек.

22.09.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий
 
3000 человек протестовали против пенсионной реформы в Москве

Средняя пенсия в Бердске сейчас 12 тыс. рублей

Около 3 тыс. человек принимают в субботу участие в согласованной акции левых сил в Москве против изменений пенсионного законодательства.

«На проспекте Академика Сахарова началось согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 3000 человек», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, добавили в пресс-службе.

Между тем координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов утверждал, что в акции принимает участие около 20 тыс. человек.

Ранее в субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в крупных городах Сибири.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Главные требования митинга — отправить Правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум. Звучат и лозунги об отставке президента Путина», — сообщил Удальцов.
    Наиболее радикальные митингующие кричат: «Сегодня с плакатом — завтра с автоматом!»
    Митинги против изменений в пенсионное законодательство, организованные коммунистами и профсоюзами, состоялись и в других регионах России — Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке и в Сибири. Всего акции были запланированы в 100 городах.
    http://classic.newsru.com/russia/22sep2018/saharov.html

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