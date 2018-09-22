На $1,2 млрд сняли вклады из Сбербанка россияне в августе

Сбербанк в прошлом месяце потерял $1,2 млрд, поскольку россияне снимали вклады в иностранной валюте на фоне опасений новых санкций против госбанков, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Банка России и аналитической компании Frank RG. Общий отток в секторе достиг $1,5 млрд, пишет Коммерсантъ.

С начала года крупнейший российский банк потерял почти 10% розничных валютных депозитов, показатель для сектора в целом составляет 5,9%, сообщает агентство.

Отток из Сбербанка валютных вкладов примерно на $1 млрд в августе следует рассматривать как результат управляемой эволюции баланса, в рамках которой банк изменяет стратегию привлечения средств, когда работающие кредиты в определенной валюте у него сокращаются или вклады в ней становятся неоправданно дороги, заявили «РИА Новости» в пресс-службе банка.

Санкционный режим в отношении экономики России со стороны США может быть ужесточен в ноябре — он может затронуть платежную систему, ключевые госбанки и госдолг.