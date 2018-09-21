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Женщины сделают прорыв в увеличении ВВП

Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас экономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин — 56,6%.

21.09.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Женщины сделают прорыв в увеличении ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин

Увеличение экономической активности женщин в России смогло бы сделать экономику страны существенно сильнее, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Втором Евразийском женском форуме.

«У нас экономическая активность мужчин в нашей стране составляет 71%, экономическая активность женщин — 56,6%. Если сравнить с другими странами, у нас показатель довольно неплохой — в Германии, например, экономическая активность женщин 55% — ниже, чем в России», — сказал он. Есть страны, где показатель выше, чем в России, добавил Орешкин и привел в пример Норвегию, где экономически активны около 61% женщин.

«Что это значит с точки зрения экономики и экономической динамики? Если бы у нас сейчас в России экономическая активность женщин была бы такая же, как в Норвегии, то ВВП был бы на 4% выше — мы бы уже выполнили один из элементов указа президента: были бы выше Германии с точки зрения размера экономики. А если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13-14%. То есть экономика была бы существенно сильнее», — отметил Орешкин.

При этом министр уверен, что с точки зрения экономической политики повышение занятости женщин не должно быть самоцелью. «Целью должно быть создание возможностей для того, кто хочет найти себя в трудовой деятельности», — подчеркнул он.

По словам главы МЭР, сейчас министерство разрабатывает механизмы, которые бы способствовали вовлечению женщин в экономику. В частности, национальный проект по развития малого и среднего предпринимательства будет включать целый блок, посвященный этой проблеме, передает ТАСС.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия — «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».


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