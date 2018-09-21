Декоративное оформление стен

Декорирование стен – это важный аспект при оформлении интерьера квартиры, поэтому очень важно отнестись к этому со всей серьезностью.

Модные тенденции внесли свои коррективы в дизайнерское искусство. Современные проекты радуют своей новизной, необычностью, нестандартными решениями. Очень важно обращать внимание на выбор цветовой гаммы. От этого будет зависеть, насколько уютно будет жильцам в той или иной комнате. Одним из вариантов декорирования является — поклейка фотообоев. Подобрать можно на сайте fotooboi.biz.

Выбор цвета для стен зависит от многих факторов и, в первую очередь, от стилевого направления. В свою очередь, стиль выбирается в зависимости от квадратуры помещения, его назначения, от предпочтений владельцев квартиры и от других немаловажных составляющих, таких, например, как расположение окон – на южной или на северной стороне.

Декорировать стены можно разными способами, учитывая стилевую направленность помещения и его назначение. Большое значение при этом имеют габариты помещения.

Маленькие комнаты стараются не загромождать мебелью, оставляя больше свободного пространства. Такие комнаты, как правило, оформляются в светлых тонах, что позволит визуально увеличить пространство. Декоративные элементы зависят от стиля и желания жильцов внести в интерьер нечто необычное. Например, настенный ковер в рамке или декоративные рисунки вокруг проводки.

Детскую комнату можно декорировать, проявляя свою фантазию. Это и стены-раскраски, когда ребенок может раскрашивать изображения на стенах, и декоративные наклейки, и трафаретные узоры. Все, что душа пожелает, можно воплотить на стенах.

Гостиная может выглядеть солидно, стильно или просто – по-домашнему. Например, с нарисованным камином и оригинальными колоннами, наклеенными фотообоями или декоративной росписью.

В кухне, как правило, стены оформляют кафельной плиткой, но некоторые предпочитают оставить место для творчества – стена с вышитыми картинами, панно или декоративными тарелками.

Прихожую можно оформить бамбуковыми обоями или имитировать кирпичную кладку. Некоторые предпочитают природные мотивы – березки, листики, пальмы. Очень популярны обои, имитирующие древесину, кафельную плитку или натуральный камень. Цвет и вид обоев подбирают под общую обстановку.

Последнее время стали пользоваться большой популярностью шкафы-купе. Их устанавливают и в прихожих, и в спальнях. Они могут служить своеобразной разделительной перегородкой. Дверцы шкафа-купе обычно зеркальные, но в последнее время их декорируют разными узорами по заказу клиентов. Смотрятся они очень стильно и оригинально, подчеркивая стилевую направленность. Кроме того, они несут в себе две функции. Первая – зрительное увеличение небольшого пространства прихожей и служат для прихорашивания внешности.

Какой бы вид декоративной отделки для стен ни был бы выбран, следует учитывать разные нюансы, перечисленные выше.