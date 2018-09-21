КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам трехкомнатную
продам трехкомнатную
продам
Продам
Продам 3-ком студию в центре!
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Сухой закон» предлагает ввести в России депутат Милонов

Женщины сделают прорыв в увеличении ВВП

Апгрейд РКЦ: терминал в кассе и оплата за услуги через портал ЖКХ появится в Бердске

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Алкоголиков и трезвенников посчитали в России

Восстановили онлайн-платежи за услуги ЖКХ в Бердске

Скончался президент Вьетнама от неизлечимого вирусного заболевания

СМИ: Меркель публично оскорбила Мэй

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Час ждал очереди инвалид в Пенсионном фонде Бердска

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Декоративное оформление стен

Стены представляют собой не просто перегородки, отделяющие комнаты, они несут в себе и другие функции – эстетическую, разделительную, стилевую.

21.09.2018 Фото: www.bimago.ru Нет комментариев
 
Декоративное оформление стен
Декорирование стен – это важный аспект при оформлении интерьера квартиры, поэтому очень важно отнестись к этому со всей серьезностью.

Модные тенденции внесли свои коррективы в дизайнерское искусство. Современные проекты радуют своей новизной, необычностью, нестандартными решениями. Очень важно обращать внимание на выбор цветовой гаммы. От этого будет зависеть, насколько уютно будет жильцам в той или иной комнате. Одним из вариантов декорирования является — поклейка фотообоев. Подобрать можно на сайте fotooboi.biz.
Выбор цвета для стен зависит от многих факторов и, в первую очередь, от стилевого направления. В свою очередь, стиль выбирается в зависимости от квадратуры помещения, его назначения, от предпочтений владельцев квартиры и от других немаловажных составляющих, таких, например, как расположение окон – на южной или на северной стороне.

Декорировать стены можно разными способами, учитывая стилевую направленность помещения и его назначение. Большое значение при этом имеют габариты помещения.

Маленькие комнаты стараются не загромождать мебелью, оставляя больше свободного пространства. Такие комнаты, как правило, оформляются в светлых тонах, что позволит визуально увеличить пространство. Декоративные элементы зависят от стиля и желания жильцов внести в интерьер нечто необычное. Например, настенный ковер в рамке или декоративные рисунки вокруг проводки.

Детскую комнату можно декорировать, проявляя свою фантазию. Это и стены-раскраски, когда ребенок может раскрашивать изображения на стенах, и декоративные наклейки, и трафаретные узоры. Все, что душа пожелает, можно воплотить на стенах.

Гостиная может выглядеть солидно, стильно или просто – по-домашнему. Например, с нарисованным камином и оригинальными колоннами, наклеенными фотообоями или декоративной росписью.

В кухне, как правило, стены оформляют кафельной плиткой, но некоторые предпочитают оставить место для творчества – стена с вышитыми картинами, панно или декоративными тарелками.

Прихожую можно оформить бамбуковыми обоями или имитировать кирпичную кладку. Некоторые предпочитают природные мотивы – березки, листики, пальмы. Очень популярны обои, имитирующие древесину, кафельную плитку или натуральный камень. Цвет и вид обоев подбирают под общую обстановку.

Последнее время стали пользоваться большой популярностью шкафы-купе. Их устанавливают и в прихожих, и в спальнях. Они могут служить своеобразной разделительной перегородкой. Дверцы шкафа-купе обычно зеркальные, но в последнее время их декорируют разными узорами по заказу клиентов. Смотрятся они очень стильно и оригинально, подчеркивая стилевую направленность. Кроме того, они несут в себе две функции. Первая – зрительное увеличение небольшого пространства прихожей и служат для прихорашивания внешности.

Какой бы вид декоративной отделки для стен ни был бы выбран, следует учитывать разные нюансы, перечисленные выше.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Сухой закон» предлагает ввести в России депутат Милонов Женщины сделают прорыв в увеличении ВВП Бердчанки установили мировой рекорд по ментальной арифметике

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика