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Виды обоев для стен

Для завершения интерьера необходимо правильно подобрать обои.

21.09.2018 Фото: images.ua.prom.st Нет комментариев
 
Виды обоев для стен
Подбирать их следует не только по внешнему виду, но и по техническим характеристикам, чтобы не менять каждый год.

В зависимости от потребностей подбираются следующие обои: бумажные, виниловые, флизелиновые, жидкие, фотообои. Реже используют стеклообои, велюровые, текстильные, металлические и пробковые (сложная поклейка, дорогостоящие).

Бумажные.

Дешевые однослойные и двуслойные обои. Преимущественно гладкая поверхность, встречаются структурные. Легки в поклейке, экологичны, дышат. Минусы заключаются в низком сроке эксплуатации (5 лет), выгорании рисунка, боязни влаги. Поглощает запахи. Подходит в спальню, детскую комнату, коридор.

Виниловые.

Основа из бумаги или флизелина (плотный нетканый материал). Поверхность гладкая, рельефная. Широкий ассортимент рисунка и цветовой гаммы. Не боятся влаги (можно мыть), визуально убирает неровности стен, перекрашиваются 7-10 раз, долговечны. Выделяет поливинилхлорид, сказывающийся на здоровье. Запрещено использовать в детских спальнях и плохо проветриваемых помещениях. Есть подвид-акриловые обои. Они пропускают воздух, являются безопасными. Подходят для кухонных помещений, коридоров, залов.

Флизелиновые.

Долгая эксплуатация, при поклейке клей наносится только на стены, безопасны, пропускают воздух, влагоустойчивы. Скрывают мелкие неровности. Подойдут в спальню, гостиную. Также используют в отделке потолков.

Жидкие.

Разводятся водой и наносятся шпателем на стены. Рельефная структура без стыков, выравнивает стены. Они отталкивают пыль, экологичны. Цена за 1 кг около 400 рублей. Срок эксплуатации от 6 до 8 лет. Можно реанимировать отдельные участки. Подойдут для спальни, детской комнаты, гостиной, коридора.

Фотообои.

Самоклеящаяся основа. Рисунок разнообразный, на заказ возможна распечатка собственных фотографий. Позволяют выделять отдельные зоны. Протираются влажной салфеткой. Подобрать их можно на сайте https://klv-oboi.ru.
Аристократичные.

К этому типу можно отнести металлические, текстильные, велюровые и натуральные.

Выделяют комнату или отдельные участки. Обклеенная такими обоями гостиная будет обсуждаться гостями. Придает дорогой лоск дому.

Клеятся тяжело, текстильные и велюровые быстро выгорают. Подходят для спальни, зала, коридора. Натуральные обои (из пробки, водорослей, джута, бамбука) чаще используются для спальни и детской. Металлические органично впишутся в интерьер кабинета, гостиной.

Стеклообои в настоящее время используют в офисных помещениях. Для их установки нужны абсолютно гладкие стены, они дорогостоящие и сложны в установке.

Выбор завершающего штриха индивидуален в каждом случае. Учитываются платежеспособность, назначение комнаты, отношение к безопасности.


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