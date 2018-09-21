Скончался президент Вьетнама от неизлечимого вирусного заболевания

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, умерший в пятницу, страдал редким вирусным заболеванием, от которого в мире пока еще нет лекарства. Об этом сообщил глава центрального управления здравоохранения, отвечающего за заботу о здоровье руководителей партии и вьетнамского государства, Нгуен Куок Чиеу.

По его словам, заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. «Это редкое и опасное вирусное заболевание, от которого в мире пока не существует лекарства», — сказал он. По его словам, за минувший год президент не только лечился на родине, но и шесть раз ездил на лечение в Японию. Однако усилия всех лучших местных и иностранных медиков оказались тщетными, и болезнь прогрессировала.

Во второй половине дня в четверг состояние Чан Дай Куанга резко ухудшилось и он был доставлен в ханойский Военный госпиталь номер 108. Вечером президент впал в кому и в 10:05 (06:05 мск) пятницы, не приходя в сознание, умер.

Источник: ТАСС