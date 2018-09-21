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Закон о конфискации коррупционных денег в Пенсионный фонд приняла Госдума

Пока в первом чтении. Идея таким образом пополнять ПФ для выплаты пенсий принадлежит «Единой России». По прогнозам, объем дополнительных средств составит около 2 млрд рублей за 5 лет.

21.09.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Закон о конфискации коррупционных денег в Пенсионный фонд приняла Госдума

Андрей Турчак

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд Российской Федерации средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров. С данным предложением ранее, 20 августа, на совместном заседании генерального совета партии и совета руководителей фракций «Единой России» выступил секретарь генсовета ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил он по итогам заседания.

Принятый в первом чтении законопроект расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ. Новым источником станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ. Согласно законопроекту, денежные средства зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий. Объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей. Предполагается, что документ вступит в силу уже 1 января 2019 года.

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, законопроект предусматривает внесение поправки в Бюджетный кодекс. «Данная поправка предусматривает, что средства, конфискованные за коррупционные преступления, а также средства, идущие от реализации или управления имуществом, которое было конфисковано в связи с совершением коррупционных преступлений, напрямую зачисляются в Пенсионный фонд и идут на выплату страховых пенсий», — сказал он.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять нижней палате парламента законопроект, инициированный группой сенаторов и депутатов от фракции «Единой России», в первом чтении, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирском региональном отделении «Единой России».


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(1) Комментарий

  1. Вадим

    Как же мизерно оценили Едросовцы размер изъятого в течении будущих пяти лет. Судя по ранее состоявшимся судебным процессам и возбужденным уголовным делам, суммы фигурируют в десятки раз больше, а причиненный ущерб (авторы которого- руководители банков и госкорпораций, предприниматели, представители строительной индустрии, взяточники-чиновники и т .д.- сплошняком состоящие в самой «единой» по этому признаку партии России), ну никак Едросовцы не планируют борьбу с коррупцией и наказывать самих себя . Для примера: даже сумма изъятая у одного из московских полковников составляет 10 миллиардов рублей, а у другого мелкого из Сибири «нищего» — Гарифуллина- всего более ста миллионов. А по прогнозу Едросовцев до двух миллиардов за 5 лет. Наверное они рассчитывают найти всего четырех » злостных» коррупционера типа Потапова и план пополнения пенсионного фонда будет выполнен, почетные граждане могут спать спокойно, их деньги в пенсионный фонд не пойдут. Вывод: бороться с коррупцией партия власти и не собирается. А Пенсионный фонд так толком за счет воров и не пополниться. Вот и вся суть и цена предложения этой «партейки».

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