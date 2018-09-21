Гипертония давит: больными стали люди с давлением выше 130 на 80

Симон, так что случилось?

Симон Мацкеплишвили:По сравнению с прежними — 2013 года — рекомендациями в новом руководстве несколько важных изменений. Раньше, например, целью лечения было снижение артериального давления до показателей ниже 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Теперь верхней границей нормы считаются значения 130 на 80.

Но эти цифры не едины для всех возрастов?

Симон Мацкеплишвили: Единых априори быть не может. Желательно, чтобы у пациентов моложе 65 лет показатели систолического («верхнего») давления были в пределах 120-129 мм рт. столба. У пациентов старше 65 лет прежде нормой считались значения систолического давления в пределах 140-150 мм. Теперь необходимо добиваться снижения этих показателей до 130-139 мм. Такие же показатели рекомендуются для людей старше 80 лет. И еще. В результате лечения значения нижнего давления у всех групп пациентов, независимо от степени риска и сопутствующих заболеваний, должны снижаться не до 90, как считалось прежде, а до 80 и ниже.

Почему такой интерес к новым подходам к диагностике и лечению гипертонии?

Симон Мацкеплишвили: Причин несколько. Гипертония — главная причина смертности на нашей планете. Представленные на конгрессе результаты исследований показали: достижения в области контроля артериального давления (равно как и уровней холестерина, глюкозы, физической активности) далеки от желаемых.

Особую важность публикации данного документа придавал выпуск аналогичных рекомендаций американских коллег в 2017 году, подвергнувшихся значительной критике. Согласно американским критериям, около 49 процентов жителей США могут рассматриваться как пациенты с артериальной гипертензией. Соответственно, у докторов нет уверенности, что потенциальный вред, значительные расходы и сложность лечения оправдывают данное нововведение. В целом, новые европейские рекомендации менее агрессивные, чем американские, особенно для пожилых пациентов.

Нужно забыть про «рабочее» и «старческое» давление. Давление бывает нормальным или нет. Другого не дано

Критерием установления диагноза артериальной гипертензии в европейских рекомендациях остался уровень давления более 140/90 мм рт. ст. (в американских рекомендациях — 130/80 мм рт. ст.). Это относится к давлению, измеренному на приеме у врача, при домашнем измерении в качестве критерия гипертензии сохранено давление более 135/85 мм рт. ст. Также возможно (и поощряется) измерение давления с использованием приборов длительного амбулаторного мониторирования, при этом средний пограничный уровень установлен как 130/80 мм рт. ст. Очень важно правильно измерять давление. Чему, кстати говоря, многие пациенты (и доктора) совершенно не обучены.

Подчеркивается важность изменения образа жизни как одного из краеугольных камней лечения артериальной гипертензии. У многих пациентов с начальной формой болезни одного этого оказывается достаточным для долговременной нормализации давления. Ограничение потребления соли, отказ от злоупотребления алкоголем, достаточное количество в рационе овощей и фруктов, снижение и поддержание нормальной массы тела, регулярные физические нагрузки, отказ от курения… Все это на самом деле может продлить жизнь. Но при этом изменение образа жизни никак не повод для откладывания начала медикаментозной терапии у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.

А всесильная таблетка от гипертонии?

Симон Мацкеплишвили: Тут изменений не так много. Вернее, их почти нет. Список лекарств и их комбинаций остается прежним. Как говорил великий врач сэр Уильям Ослер: «У плохого врача двадцать лекарств на один диагноз, а хороший одним излечивает все болезни».

Очень важна роль самого пациента, соблюдение им рекомендаций и назначений врача. Ни одно, даже самое лучшее средство не будет работать, если его не принимать. Также важен и контроль артериального давления на фоне принимаемой терапии. Ведь низкое давление так же опасно, как и высокое. «Классические» симптомы вроде боли или тяжести в затылке, «прилива крови» или «внутреннего жара» не могут заменить измерение давления дома или на приеме у доктора. Также нужно забыть про «рабочее» и «старческое» давление — как и свежесть осетрины в известном романе Михаила Булгакова. Давление бывает нормальным или нет. Другого не дано.

Важно, с моей точки зрения, уменьшение консерватизма в ведении пациентов пожилого и старческого возраста. Предложено ориентироваться не на хронологический (паспортный), а на биологический возраст. Мы же прекрасно знаем, что вокруг нас много как «40-летних стариков», так и «70-летних парней». У пожилых пациентов в хорошей физической форме, даже в возрасте 80 лет, гипотензивная терапия и изменение образа жизни рекомендуются при уровне систолического давление 160 мм рт. ст. Так же, при условии хорошей переносимости, лекарственную терапию можно рассмотреть и у ослабленных пожилых пациентов. Иначе говоря, никогда не поздно начинать лечение, продлевающее жизнь.

Почему именно Мюнхенский форум считается неким законодателем по гипертонии?

Симон Мацкеплишвили: Этот форум — наиболее крупное в мире научное мероприятие в данной области медицины. Нынешний, например, собрал более 32 тысяч специалистов в области профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, специалистов смежных специальностей. Одно из основных направлений деятельности Европейского кардиологического общества — создание и регулярная публикация рекомендаций по тому или иному разделу кардиологии. В этом году таких документов было 4: по диагностике и лечению артериальной гипертензии, по заболеваниям сердечно-сосудистой системы при беременности, по кратковременной потере сознания и по реваскуляризации миокарда.

Российские кардиологи — гости или участники форума?

Симон Мацкеплишвили: Активные участники. И в этот раз многие наши соотечественники, в том числе и ваш покорный слуга, выступали с докладами, лекциями, участвовали в дебатах, представляли свои достижения.

Что нового, кроме рекомендаций по гипертонии, было представлено в Мюнхене?

Симон Мацкеплишвили: Результаты исследований, влияющих как на наше понимание фундаментальных основ и закономерностей тех или иных заболеваний, так и в корне меняющих практические подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистой патологии. Многие данные были, мягко говоря, неожиданными, порой вступающими в противоречие с нашими предыдущими представлениями. Но дающие прочную основу для принятия важнейших решений касательно жизни и здоровья пациентов. Поэтому научный комитет старается включить в программу самые важные исследования, призванные решить актуальные проблемы, стоящие перед кардиологами всего мира.

Конгресс, называясь Европейским, по сути, всемирный: в его работе участвуют доктора практически из всех стран мира. Скажем, наибольшее число заявок на выступления и симпозиумы не первый год поступает из США, на втором месте уже несколько лет подряд — Япония.

Не станем вдаваться в детали представленных исследований и докладов. Но, на ваш взгляд, каков основной вывод нынешнего конгресса? Новые рекомендации по гипертонии?

Симон Мацкеплишвили:Основной? Роль врача в современной кардиологии становится все важней и ответственней. Именно врача, в нашем, российском, понимании этого слова. Не доктора с модным фонендоскопом — собирателя анализов и результатов обследований; не хирурга, порой не способного узнать пациента за пределами операционной; не специалиста по ультразвуковой или лучевой диагностике, не имеющего возможности поставить диагноз, несмотря на название своей специальности. Именно врача, на которого возложена вся ответственность за принятие единственно правильного решения о тактике обследования, лечения и реабилитации пациента.

Оказалось, что использование большинства самых современных, уникальных, дорогих, «красивых» (а это тоже имеет значение) технологий и вмешательств ничем не лучше правильно назначенного лечения. И это крайне важное заключение! Ни стентирование коронарных артерий при ишемической болезни сердца, ни абляция легочных вен при фибрилляции предсердий, ни даже устранение выраженной недостаточности митрального клапана с помощью специального устройства… Ничего не оказалось лучше так называемой «оптимальной медикаментозной терапии». И это лично мне нравится больше всего. Несмотря на то, что мне гораздо проще установить пациенту стент или сделать другую сложную процедуру.

Визитная карточка

Симон Теймуразович Мацкеплишвили родился в 1972 году в Кутаиси.

В 1994 году окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова. В 1997-1999 годах прошел стажировку в Институте клинической физиологии Национального совета по научным исследованиям в итальянском городе Пиза. В 2001 году получил диплом европейского кардиолога.

Действительный член Европейского общества кардиологов, действительный член Американской коллегии кардиологов, член Европейской ассоциации эхокардиографии, член Американского эхокардиографического общества, член Американской ассоциации сердца, член президиума правления Российского кардиологического общества.

Автор и соавтор более 540 научных работ в области кардиологии в ведущих российских и международных изданиях.

С.Т. Мацкеплишвили заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН.

В области его научных интересов — изучение и применение инвазивных и неинвазивных методов оценки патологий сердечно-сосудистой системы, внедрение клеточных технологий в исследования сердца.

Жена Майя Борисовна, врач. Двое детей — 14-летний сын Давид и 12-летняя дочь Мария.

Источник: РГ