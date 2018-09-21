30% налога на доходы жителей Бердска направят в региональный бюджет

На очередной сессии горсовета Бердска 20 сентября 28 народных избранников из 29 проголосовали за то, чтобы направить 30% отчислений от НДФЛ в бюджет Новосибирской области. Предполагается, что бердская дотация подправит бюджетную обеспеченность Новосибирской области на 2019-2021 года.

— Предлагается согласовать частичную замену дотации из бюджета Бердска в соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету городского округа субсидии на реализацию мероприятий в рамках госпрогарммы Новосибирской области «Управление государственными финансами Новосибирской области на 2014-2019 года», — предложил начальник управления финансов и налоговой политики мэрии Бердска Евгений Шмендель.

Он попросил депутатов одобрить предложение, так как оно приносит Бердску выгоду. Данную информацию подтвердила начальник контрольно-счетной палаты Бердска Елена Останина.

— В прошлом году вы голосовали за данное предложение. Прошу просто пролонгировать предложение, — обратился к депутатам Евгений Шмендель.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что бюджет Бердска вырос благодаря бердчанам: НДФЛ увеличился почти на 8 миллионов рублей.

справка

Дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.