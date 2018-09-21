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Все люди царя: Трамп и Путин на обложке Time

Новый выпуск журнала будет посвящен политическим взаимоотношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов в США в 2016 году.

21.09.2018 Фото: © Time Inc. Нет комментариев
 
 

Все люди царя: Трамп и Путин на обложке Time

Путин и Трамп

Редактор американского журнала Time Дэн Стюарт в своем Twitter опубликовал обложку октябрьского номера с изображениями Владимира Путина и Дональда Трампа.

​На новой обложке размещено изображение разобранной матрешки. На ее самой большой части изображен американский президент. За ним видны части поменьше с лицами российского предпринимателя Виктора Вексельберга и американского политика Пола Манафорта. Владимир Путин изображен на самой маленькой части игрушки.

«Вся царская рать. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа», — с таким заголовком, как сообщает Стюарт, выйдет октябрьский номер журнала.

Ожидается, что грядущий выпуск Time будет посвящен политическим взаимоотношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов в США в 2016 году.

Расследование предполагаемых связей Трампа с Москвой, а также вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.

Источник: РИА Новости


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