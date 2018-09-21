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Двое молодых людей погибли в жутком ДТП в Новосибирске

Toyota Carina выехала на встречку, где врезалась в Land Cruiser. Водитель и пассажирка седана скончались. Пострадали двое из внедорожника. Легковушку смяло так, что спасателям пришлось ее разрезать.(ВИДЕО)

21.09.2018 Фото: МАСС Нет комментариев
 
Двое молодых людей погибли в жутком ДТП в Новосибирске

Машины разбиты в хлам

Вечером 20 сентября произошло серьёзное ДТП в Заельцовском районе Новосибирска, погибли люди, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе в пятницу.

В 20:20 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информации о ДТП, произошедшем на улице Шевцова, 1. Есть зажатые. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС.

Прибыв по указанному адресу, спасатели провели разведку места ДТП. Выяснилось, что столкнулись два автомобиля марки Toyota Land Cruiser и Toyota Carina. В Toyota Carina, полностью раскуроченном в результате бокового удара зажаты молодые люди.

С помощью гидравлического оборудования спасатели высвободили и эвакуировали из груды металла молодого человека 1993 г.р. С травмами различной степени тяжести он был передан врачам скорой медицинской помощи. После этого спасатели извлекли из автомобиля тело погибшей девушки 1996 г.р. Тело было передано сотрудникам полиции и врачам скорой помощи.

Кроме этого, спасателями была обеспечена противопожарная безопасность и стабилизация транспортных средств.
Время окончание работы 21:15.

Двое молодых людей погибли в жутком ДТП в Новосибирске

На месте смертельного ДТП

По данным областного управления МВД, «Тойота Карина» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Тойота Лэнд Крузер 120» под управлением 34-летнего мужчины. После чего автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» совершает столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 30-летнего жителя Новосибирска.

В результате аварии водитель автомобиля «Тойота Карина» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, где позже скончался. Его пассажирка – 21-летняя жительница Красноярского края от полученных травм скончалась на месте. Также в больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 120» и его 24-летний пассажир.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Двое молодых людей погибли в жутком ДТП в Новосибирске

Видео МАСС


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