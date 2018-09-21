Установят цену за аренду культурного наследия депутаты Бердска

В июне 2018 года по заданию прокуратуры Новосибирской области прокурор Бердска выяснил, что депутаты горсовета не устанавливают льготную арендную плату для муниципальных объектов культурного наследия. Хотя должны были. В связи с этим бердская прокуратура обязала депутатский корпус разработать порядок определения льготной арендной платы для относящихся к муниципальной собственности объектов культурного наследия, в том числе находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Этот вопрос рассмотрели депутаты на очередной сессии депутатов вчера, 20 сентября.

— Необходимо принять исчерпывающие меры по устранению нарушений ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ», а также причин и условий им способствовавших, — гласит представление прокурора Бердска Романа Сивака.

Депутаты единогласны проголосовали за данное предложение, так как оснований для сомнений в доводах прокурора у не было.

Стоит отметить, что в Бердске 54 объекта культурного наследия. В их число входят здание первого корпуса Речкуновского санатория, корпусы №1 и 2 комплекса зданий Бердского санатория, закладной камень Памятного знака бердчанам-ликвидаторам аварии на чернобыльской АЭС, бывшая водонапорная башня, здание железнодорожного вокзала, памятник Ленину, мемориал Славы, братская могила партизан, погибших в борьбе за советскую власть, Городской дом культуры, мемориальные доски поэтам и павшим бердчанам в войнах за Отечество, в Чечне и Афганистане.