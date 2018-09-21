Под 1% годовых займет бизнесу Фонд развития промышленности в Новосибирской области

Фонд развития промышленности, который будет оказывать льготное заемное софинансирование предприятиям, учрежден в Новосибирской области и в скором времени начнет принимать заявки. О развитии промышленности шла речь 20 сентября на пресс-конференции врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергея Сёмки.

Пресс-конференция прошла в преддверии Дня машиностроителя, который отмечается в этом году 30 сентября. Сергей Сёмка сообщил, что индекс промышленного производства по основным видам деятельности за восемь месяцев этого года составил 106,1%. Областной показатель опережает среднероссийский на 3%.

«В этом году мы создали региональный Фонд развития промышленности за счет внутреннего перераспределения средств в сумме 40 млн рублей. Поддержка будет предоставляться от 20 млн рублей на проект. Порядок и правила будут практически сопоставимы с федеральным Фондом развития промышленности. Особенность нашего фонда в том, что поддержку могут получить менее капиталоемкие инвестиционные проекты», – отметил Сергей Сёмка.

Региональный Фонд – это новый инфраструктурный объект поддержки предпринимательства, который будет оказывать льготное заемное софинансирование, от 1 до 5% годовых. Врио заместителя председателя правительства сообщил, что Фонд уже учрежден, вскоре будет назначен его директор, а после – объявлен прием заявок. В последующие годы планируется увеличение финансирования фонда.

Сергей Сёмка рассказал, что в регионе продолжает работать областная госпрограмма по развитию промышленности. В этом году ее объем составил 94 млн рублей, из которых 40 млн направлено на Фонд развития промышленности, 25 млн – на техническое перевооружение. В настоящий момент областной минпромторг оценивает поступившие заявки. Кроме того, продолжают работать программа по созданию научно-производственных центров и программа по развитию медицинской промышленности.

Врио заместителя председателя правительства сообщил, что предприятия машиностроительного комплекса представлены в таких видах экономической деятельности, как производство готовых металлических изделий; компьютеров, электронных и оптических изделий; электрического оборудования; машин и оборудования; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; прочих транспортных средств и оборудования; ремонт и монтаж машин и оборудования. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг среди предприятий машиностроительного комплекса составил 77,8 млрд рублей (около 26% от объема всей промышленности).