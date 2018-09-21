О божественном оружии России поведали в США

Россия начала модернизацию «божественной» артиллерии, пишет National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO).

Речь идет о 240-миллиметровом миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион». Оба оружия способны стрелять ядерными снарядами, что, как отмечает издание, «НАТО бы познало на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей».

После окончания холодной войны Россия отправила большую часть этой крупнокалиберной артиллерии на склады, но сейчас решила адаптировать их для современных угроз.

«По некоторым сообщениям, 2С4 модернизируют, чтобы интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. Также предполагается обновление или замена трубы и механизма возвратной пружины», — заявили в FMSO.

Тем не менее, аналитикам агентства неизвестно, почему Россия возвращает старое оружие. По одной из версий, такая артиллерия будет использована, чтобы «стирать в порошок» укрепления противника. Аналитики также предполагают, что снаряды для 2С4 и 2С7 дешевле в производстве, чем баллистические ракеты.

«Тюльпан» — советский 240-милиметровый самоходный миномет артиллерии. Он создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его эксплуатация началась в 1972 году. Боевое крещение 2С4 принял во время войны в Афганистане.

«Пион» — советская 203-милиметровая самоходная пушка. Он предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 километров. В 1975 году он поступил на вооружение, и его производство продолжалось вплоть до развала Советского Союза.

Источник: РИА Новости