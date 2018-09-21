Доходчиво объяснять научит «Азбука общения» в библиотеке Бердска

18 сентября, в бердской библиотеке №1 было многолюдно. Молодежь и люди старшего поколения пришли на курсы «Азбука общения».

Как отметила замдиректора Централизованной библиотечной системы Бердска Инна Суворова, в этом году четвертый раз проходят курсы по изучению русского языка. Они стали возможны благодаря Новосибирскому фонду сохранения и развития русского языка «Родное слово» и гранту правительства Новосибирской области. Возглавляет фонд Людмила Монахова. Его проекты известны всему региону. Например, в метро размещены баннеры «Говорим и произносим правильно». Регулярно устраивают акции по чтению стихов великих поэтов и организуют «Библиотеку на траве».

Автор языкового курса — доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики НГУ Ирина Высоцкая.

Занятия проходят по вторникам с 18.30 до 20.30, по адресу: Бердск, ул. Свердлова, 1 (библиотека №1, зал массовых мероприятий).