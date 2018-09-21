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Отменили суд из-за адвоката обвиняемого в махинациях с землей экс-начальника полиции Бердска

Защита Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк не явилась в заседание, сославшись на командировку. Судья объявила перерыв и перенесла заседание на 2 октября.

21.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отменили суд из за адвоката обвиняемого в махинациях с землей экс начальника полиции Бердска

Екатерина Песляк и Сергей Проценко в суде

Не состоялось судебное заседание в бердском городском суде по громкому уголовному делу экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк назначенное на сегодня, 21 сентября. В суд не явилась защита обвиняемых — адвокаты Муштин и Лузан.

— Адвокат Муштин находится в командировке. Суд не может провести заседание без защиты обвиняемых. Объявляю перерыв судебного заседания до 2 октября, — объявила судья Татьяна Васюхневич.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что судья Васюхневич уже выслушала в зале суда свидетелей по уголовному делу о махинациях с землей — кадастрового инженера Замулина, строителя жилого дома, возведенного на земельном участке Песляк — Мануйлова, начальник земельных отношений мэрии Бердска Светлану Бахареву, сотрудников полиции и бывшего вице-мэра Александра Тужика.

Напомним, что в конце января 2018 года второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области в отношении 54-летнего начальника бердского отдела МВД и его 30-летней дочери Екатерины Песляк возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, в апреле 2017 года Проценко решил приобрести путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок. Стала известна и схема оформления и продажи участка в собственность. Один их участников аукциона рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что участок земли, который стал причиной задержания главного полицейского Бердска, не единственный в городе, прошедший по подобной схеме.

Аукцион, который состоялся 17 мая 2017 года, не оставлял никаких шансов всем участникам, кроме Екатерине Песляк, предложившей заоблачную цену — 4,5 млн рублей. На нее и была оформлена земля. Поставив на участке вагончик, Песляк оформила его как капитальное строение, что дало ей право перевести землю в собственность, заплатив за нее всего 11 тыс. рублей. Позже в интернете появилось объявление о продаже участка в лесной зоне Нового поселка за 2,1 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Между тем, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что подобные схемы в городе действуют давно. До 2016 года аукционы порой проходили с одним участником, когда «неугодным» людям настоятельно не рекомендовали участвовать в торгах. В 2016-м подобных схем уже не было. Однако источник «Курьер. Среда. Бердск», приближенный к властным структурам, сравнил нынешние торги с покерным турниром, где блеф — обычное дело. «Банком» для игроков становится земля, которую федеральный закон позволяет легко оформить в собственность. После этого, участки в престижных местах Бердска выставляют на продажу по рыночной цене: от 1,5 млн до 2,5 млн рублей.


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