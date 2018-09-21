«Сухой закон» предлагает ввести в России депутат Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести в России «сухой закон» до того, как будет наведен «порядок» в алкогольной отрасли.

«Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством… Главная часть моего предложения — введение временного «сухого закона» на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны. Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья», — говорится в письме Милонова Скворцовой, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Депутат также предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки, выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей низкокачественного спиртного. Данные меры, по его словам, следует принимать «сурово и безжалостно по отношению к так называемым водочным и пивным «королям», наживающихся на здоровье нашей нации», подчеркивает депутат.

«В последние годы уровень потребления алкоголя в нашей стране остается на опасно высоком уровне. Мало того, качество потребляемого алкоголя не всегда отвечает утвержденным стандартам качества и безопасности. С сожалением можно констатировать, что по ряду косвенных признаков в нашей стране наблюдается эпидемия алкоголизма. К бутылке» тянутся не только взрослые, но даже дети — на периферии, в отличие от центральных регионов, не всегда строго следят за правилами продажи алкогольной продукции, а надзорные и контролирующие органы не успевают принимать профилактические меры», — заявил депутат.

Милонов сослался на статистику, согласно которой последние 25 лет показатели алкоголизма среди населения России, включая детский, возросли в несколько раз.

«Особенно страдает от «зеленого змия» сельская местность и аграрные регионы — целые сельские и деревенские массивы погрузились в беспробудное хроническое пьянство на фоне экономического упадка, который случился в 90-е годы, последствия которого мы только еще преодолеваем», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что прежде ни до 1917 года, ни в период существования СССР таких объемов потребления алкоголя (около 18 литров спирта на душу населения, включая детей, по данным статистики на 2018 год) не было.

«Прошу вас рассмотреть данное предложение и, в случае разделения моей обеспокоенности, совместно приступить к разработке правовых механизмов по спасению нашей страны от алкогольного заговора», — заключил он.

На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым идею введения «сухого закона» поддерживают 12% россиян. Помимо этого, 54% россиян выступают за пропаганду здорового образа жизни, 49% — за запрет рекламы алкоголя. Тридцать три процента опрошенных также одобряют введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

«Сухой закон» действовал в СССР при Михаиле Горбачеве. Тогда в рамках антиалкогольной кампании повысили цены на спиртное, ограничив его продажу. Это повлекло увеличение употребления самогона и суррогатов, нанесло удар по бюджету, тем не менее, в этот период смертность снизилась, увеличилась продолжительность жизни, уменьшилось количество преступлений на почве алкоголизма.

Источник: РИА Новости