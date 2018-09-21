«Сухой закон» предлагает ввести в России депутат Милонов
Женщины сделают прорыв в увеличении ВВП
Апгрейд РКЦ: терминал в кассе и оплата за услуги через портал ЖКХ появится в Бердске
Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru
Алкоголиков и трезвенников посчитали в России
Восстановили онлайн-платежи за услуги ЖКХ в Бердске
Скончался президент Вьетнама от неизлечимого вирусного заболевания
СМИ: Меркель публично оскорбила Мэй
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?
12марта «Снег в Венеции» будет 12 февраля? Так в Родине или в ГДК? В рекламе какая-то несостыковочка! Где тогда «Деревня» Или как в одном зале, в одно и то же время 12 марта в 16.00 два мероприятия?
9 0