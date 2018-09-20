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Медведев: Следующие 6 лет будут непростыми для экономики

Премьер не исключил расширение торговых войн и усиление антироссийских санкций. Но прогнозирует рост реальных доходов россиян.

20.09.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Медведев: Следующие 6 лет будут непростыми для экономики

Дмитрий Медведев

Следующий шестилетний цикл в экономике России будет непростым, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — предупредил он.

По словам Медведева, Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы «во-первых, уверенно развиваться даже в таких, прямо скажем, не вполне благоприятных условиях, а во-вторых, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни».

Трудный старт

Следующий год станет адаптационным, а новый пакет структурных изменений выведет экономику на более высокую траекторию, считает председатель правительства.

Премьер отметил, что, согласно ожиданиям Минэкономразвития, уже начиная с 2021 года ежегодный темп экономического роста превысит три процента. «Прежде всего за счет отраслей, где есть неплохой экспортный потенциал, — это химическая и пищевая промышленность, машиностроение, а также за счет развития инфраструктуры и жилищного строительства», — пояснил он.

Ожидается также стабильный рост реальных доходов, инфляция в среднем должна остаться в рамках целевого показателя около 4%, передает РИА Новости.

Курс на импортозамещение

Медведев также заверил, что страна продолжит политику импортозамещения инвестиционных и потребительских товаров.

«В повестке дня проект основных направлений таможенного тарифного регулирования на ближайшие три года, где определены ориентиры внешней экономической деятельности. Это, во-первых, стимулирование, наращивание поставок нашей продукции за рубеж, во-вторых, поддержка несырьевого экспорта, в том числе за счет преференциальных торговых соглашений Евразийского союза. В-третьих, нужно и важно увеличивать вклад России в глобальные цепочки добавленной стоимости, особенно в приоритетных для нас отраслях промышленности», — рассказал премьер.

Факторы влияния

США и Евросоюз не первый год ведут санкционную политику в отношении России, под ограничения попадают как физические лица, так и целые отрасли. Периодически санкционные списки пополняются новыми именами и компаниями. Последний раз Вашингтон ввел ограничительные меры против Москвы из-за инцидента в Солсбери.

Помимо непосредственно антироссийских санкций, на национальную экономику влияют и косвенные внешнеполитические и экономические факторы, в частности торговые войны между США и Китаем. Вашингтон и Пекин не первый месяц обмениваются введением пошлин в попытке отстоять свои экономические интересы. Во вторник Штаты ввели новые десятипроцентные сборы на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов, а с 1 января тарифы вырастут до 25 процентов. КНР старается отвечать зеркально.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Дмитрий Анатольевич скажите это Травникову, а то он клянется бедность в области победить.Вы как то договоритесь между собой, а то один одно другой другое,потом ещё путин чего то выдаст :-D

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