Обвиняют водителя муниципального КБУ в смерти байкера в Бердске

В пятницу, 21 сентября, Бердский суд приступит к прениям сторон по уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погиб 26-летний байкер. Ему разнесло голову при ударе о железный кузов ЗиЛа, принадлежащего муниципальному Комбинату бытовых услуг.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», авария с трагическими последствиями произошла 6 июля 2017 года на ул. Промышленной в Бердске. У самых ворот КБУ мотоцикл на высокой скорости врезался в поворачивающий ЗиЛ. Грузовик заезжал в ворота КБУ и не пропустил мотоциклиста, хотя должен был это сделать. Во всяком случае этой версии придерживается обвинение.
На скамье подсудимых водитель КБУ Кравченко. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело поступило в суд в ноябре прошлого года. Потерпевшей выступает родная сестра погибшего. Она заявила гражданский иск на компенсацию морального вреда.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» гособвинтель Анна Белова, процесс затянулся из-за автотехнической экспертизы.
-Мы смотрели в суде видеозапись, где было четко видно, что ЗиЛ не пропустил мотоциклиста, ехавшего во встречном направлении, а просто повернул налево, — объяснила Анна Николаевна.
По Уголовному кодексу водителю ЗиЛа грозит наказание: принудительные работы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
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