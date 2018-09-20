Обвиняют водителя муниципального КБУ в смерти байкера в Бердске

В пятницу, 21 сентября, Бердский суд приступит к прениям сторон по уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погиб 26-летний байкер. Ему разнесло голову при ударе о железный кузов ЗиЛа, принадлежащего муниципальному Комбинату бытовых услуг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», авария с трагическими последствиями произошла 6 июля 2017 года на ул. Промышленной в Бердске. У самых ворот КБУ мотоцикл на высокой скорости врезался в поворачивающий ЗиЛ. Грузовик заезжал в ворота КБУ и не пропустил мотоциклиста, хотя должен был это сделать. Во всяком случае этой версии придерживается обвинение.

Видео страшной аварии появилось в ВКонтакте



На скамье подсудимых водитель КБУ Кравченко. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело поступило в суд в ноябре прошлого года. Потерпевшей выступает родная сестра погибшего. Она заявила гражданский иск на компенсацию морального вреда.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» гособвинтель Анна Белова, процесс затянулся из-за автотехнической экспертизы.

-Мы смотрели в суде видеозапись, где было четко видно, что ЗиЛ не пропустил мотоциклиста, ехавшего во встречном направлении, а просто повернул налево, — объяснила Анна Николаевна.

По Уголовному кодексу водителю ЗиЛа грозит наказание: принудительные работы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет