На материальную мотивацию чиновников потратят 630 млрд рублей

Правительство в 2019–2020 годах резко увеличит бюджетные ассигнования на «материальную мотивацию» чиновников, следует из проекта федерального бюджета. Документом предлагается зарезервировать на эти цели 138,6 млрд руб. в 2019 году и 208,9 млрд руб. в 2020 году. Это, соответственно, на 39 млрд и 109 млрд руб. больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию госслужащих предложено выделить еще больше — 284,4 млрд руб.

Проект бюджета будет рассматриваться 20 сентября на заседании правительства.

В том числе предлагается зарезервировать 375 млн руб. в 2019 году на стимулирование федеральных госслужащих, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов. Национальные проекты (их 12) организованы в рамках майского указа президента о стратегических задачах до 2024 года, в их составе планируется утвердить 67 федеральных проектов.

Те 493 млрд руб., которые закладываются на 2020 и 2021 годы, предполагается использовать на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания (постоянной части зарплаты. — РБК), материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих», следует из проекта бюджета.

Борьба за престиж госслужбы

Резерв на выплаты чиновникам в 2019–2021 годах — следствие подписанного в августе 2016 года указа президента Владимира Путина «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016–2018 годы». Этим указом Путин поручил правительству добиться повышения престижа гражданской службы. «До 2019 года необходимо завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования государственных гражданских служащих, а также структуры их денежного содержания», — ставилась цель в документе.

Согласно «дорожной карте» правительства по реализации президентского указа о госслужбе, Минтруд совместно с Минфином и Минэкономразвития в четвертом квартале 2018 года должен подготовить изменения в законодательство, предусматривающие совершенствование системы материального стимулирования чиновников, увеличения гарантированной части их денежного содержания, а также повышения в оплате труда доли, обусловленной эффективностью их работы.

РБК направил запрос в Минтруд с просьбой уточнить, какие меры по совершенствованию системы материального стимулирования чиновников предлагает министерство. Пресс-служба Минтруда сообщила только, что ведомство «прорабатывает вопрос».

Из чего складывается оплата труда госслужащих

Согласно закону «О государственной гражданской службе РФ», денежное содержание гражданского служащего состоит из суммы должностных окладов, включающих должностные оклады и оклады за классный чин, и ежемесячных и иных дополнительных выплат. Дополнительными выплатами могут быть меры как материального поощрения, так и материального стимулирования. К последним относятся премии по результатам профессиональной служебной деятельности; премии по результатам деятельности отдельного структурного подразделения федерального органа; премии по результатам деятельности органа; продвижение по службе с учетом достигнутых результатов деятельности; предоставление льгот и социальных гарантий с учетом результатов деятельности.

Идея увеличения в оплате труда госслужащих доли, связанной с реальной эффективностью их работы, существует давно, но на практике внедряется с трудом, сообщил РБК заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. «Все, что касается внедрения каких-либо форм повышения эффективности работы государственных служащих, наталкивается на сопротивление или на негативные результаты», — указал он. Впрочем, по его словам, сейчас гораздо легче сформировать KPI для чиновников в силу того, что национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года сформулированы достаточно четко и они могут быть доведены до конкретного госслужащего. «То есть могут быть определены KPI ведомств, от ведомств к подразделениям, от подразделений к сотрудникам», — пояснил он.

По данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных органах в 2017 году составила 118,8 тыс. руб. в месяц, но это данные только по центральным аппаратам министерств и ведомств (то есть без учета территориальных органов). Кроме того, в министерствах и ведомствах есть серьезные различия в зарплатах руководящего состава и рядовых сотрудников, говорит Климанов. По его словам, «перелом» в уровне зарплат наступает на уровне замдиректоров департаментов и начальников отделов, тогда как госслужащих среднего и младшего звена нельзя назвать высокооплачиваемыми сотрудниками.

Источник: РБК