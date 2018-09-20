Отберут пирожки у уличных торговцев на хранение по инициативе депутатов Бердска

На очередной сессии 27 депутатов Бердска сегодня, 21 сентября, проголосовали за обращение к депутатам заксобрания с предложением разработать проект закона Новосибирской области «О порядке изъятия, хранения и возврата изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении». Двое от голосования воздержались.

Иными словами, должностные лица смогут забирать на хранение предметы торговли уличных торговцев, а затем возвращать их собственникам. Поскольку местные депутаты не наделены законодательными полномочиями, они обращаются в региональный парламент, правомочный принимать и изменять областные законы и нормативные акты. Осталось непонятным одно — где будут хранится изъятые пирожки, вареная кукуруза и ягода.

— Несанкционированная торговля — негативное социальное явление, несущее немалый вред жителям города. Лица, занимающиеся незаконной торговой деятельностью, реализуют продукты питания домашнего приготовления, одежду и обувь и другие товары широкого потребления. Подобная торговля опасна для здоровья покупателей, так как ведется без соблюдения элементарных санитарных норм. «Витрина» создается с использованием подручных средств: коробок, деревянных ящиков, контейнеров и зачастую торговля ведется прямо с земли! — обращаются депутаты Бердска к депутатам Заксобрания.

Депутаты посчитали, что эта мера будет способствовать ликвидации в городе стихийных мест торговли в скверах, на площадях и тротуарах, формированию «здоровой» конкурентной среды, открытию новых предприятий потребительского рынка и созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в городской бюджет, а также защите населения от некачественной продукции и повышению культуры ее потребления.

– Мы поддерживаем администрацию с этим обращением. На самом деле нужно принимать меры. Данную ситуацию переломить сложно, – выразила свое мнение депутат Елена Белова.

«Курьер. Среда. Бердск» неоднократно сообщал о том, городская власть пытается упорядочить уличную торговлю, разогнать лоточников и других несанкционированных торговцев. Но пока нет механизма изъятия «предмета правонарушения», напугать продавцов очками и халатами особо нечем.

Бердские чиновники в 2017 году уже обращались к областным коллегам с подобной просьбой, но не были услышаны. Заксобрание лишь увеличило штрафы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Такой санкционированный пункт, как изъятие товара у нелегальных торговцев в обновленном законе нет.