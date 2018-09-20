Второе и компот получают по льготному питанию школьники Бердска

Денег на питание школьников хватает только на второе и компот, об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила мама троих детей Евгения Копарова. Многие родители детей, которые попадают в категорию многодетных и малоимущих семей, попросили Евгению разобраться: почему на питание их детей не выделяются дополнительные средства из местного бюджета. По информации, которой располагает Евгения, финансирование льготного школьного питания осуществляется только за счет Новосибирской области.

— Есть постановления губернатора Новосибирской области от 2017 года, которое установило сумму в размере 35 рублей на питание в школах детей льгоников. Наш город должен оказывать софинансирование, но теперь Бердск не выделяет средства из бюджета на питание таких детей. Раньше были другие условия: чем старше ребенок был, то и затраты на питание были выше. А теперь не зависимо от возраста для детей из многодетных и малоимущих семей, сумма суточного питания одна. Я находила постановления мэра Кольцова, там сумма питания в день ученика-льготника составляет 90 рублей. На эту сумму можно накормить ребенка. Сейчас нашим детям объявили, что они будут получать второе и компот на 35 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Евгения Копарова.

Мама троих детей рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что проблем с питанием у ее детей нет. Но есть другие семьи, например, в одной бердской многодетной семье подрастают шестеро мальчишек.Обеспечить каждому полноценное школьное питание на 35 рублей в день трудно.

— Мне как-то звонила мама школьника и рассказывала, что ее ребенок на обед в школе получил полбулочки и чай. Она буквально плакала и не знала как отправлять ребенка в школу. Это ведь и от кухни зависит, какой счет она выставит школе, — рассуждает Евгения.

Молодая мама задается вопросом: почему мэрия Бердска не может оказать софинансирование области, чтобы детки могли получать в школе полноценное питание, а не второе и компот. Евгения вспомнила, что пару лет назад у администрации Бердска был подобный опыт: на 20 льготных рублей выделяемых областью приходился 1 бердский.

Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики Бердска Михаил Каркавин рассказал «Курьер. Среда . Бердск», что муниципалитетом выделяются средства на льготное питание учеников школ Бердска. Льготу на питание получает примерно 2000 школьников Бердска.

— Последнее изменение произошло в марте 2018 года. Тогда из бюджета Бердска на питание льготной категории постановлением муниципалитета утвердили 15 рублей на ребенка. До марта эта сумма не менялась три года. Из бюджета Новосибирской области на льготное питание выделяется 35 рублей. Итого — 50 рублей выделяется на каждого льготного школьника. В любом случае родители могут добавлять деньги на питание ребенка,- пояснил Михаил Викторович.