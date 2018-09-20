5,7 млн рублей потратит бюджет дополнительно на пассажирское АТП Бердска

28 депутатов из 29 проголосовали за внесение изменений в бюджет Бердска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года, сегодня 20 сентября на сессии горсовета.

Начальник управления финансов и налоговой политики мэрии Бердска Евгений Шмендель сообщил депутатам, что доходная часть бюджета выросла на 7 989 300 рублей за счет увеличения налога на доходы физлиц. По мнению депутата Константина Болтрукевича, рост НДФЛ произошел за счет того, что в Бердске сократилось число «серых» зарплат.

Местные чиновники предложили распределить эти средства на нужды Бердска. Основная часть дивидендов пойдет на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Бердска на 2016-2018 года». Так, по мнению Евгения Шменделя, затраты на ГСМ и запчасти у перевозчиков Бердска увеличились.

— На реализацию программы необходимо 5,7 млн рублей. Нынешних сумм уже не хватает. Количество пассажиров и маршрутов увеличилось, — сообщил Евгений Владимирович.

Оставшиеся 1 млн 62 тыс. рублей направят на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. А именно — ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт многоквартирников Бердска.

Помимо этого планируется перераспределить деньги между главными распорядителями бюджетных средств за счет уменьшения финансирования УКСа на сумму 3 млн рублей. Это связано с тем, что городу не утвердили субсидии из бюджета Новосибирской области на реализацию подпрограммы «Газификация». За счет этого увеличат финансировании мэрии Бердска на эту же сумму. В этот раз деньги решено направить на замену и ремонт лифтов.

Остальные средства перераспределят на заработную плату чиновников, их обучение и реализацию муниципальных программ.