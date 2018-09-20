Если в платный туалет привели ребенка, но сами писать не хотите, вам нужно платить за одного или двух?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаДобрый день, жители нашего города…очень интересна тема, как родители к этому относятся…за прогулкой в парке, мы зашли в туалет…и тут началась целая истерика…ребенок захотел в туалет, но она в таком возрасте, что она в принципе не сядет на этот унитаз, и тем более уж не на общественный, это полный бред, в итоге я повела ребенка заплатив деньги, в спину выслушав кучу криков…вот это дурдом….мне сказали, чтобы я отправила ребенка одного это раз, во-вторых, ей разницы нет, что ребенок будет писать, так как зашли мы оба, то платить должны за 2….во пироги какие..я попыталась объяснить что это неправильно! но…..она даже и слушать ничего не захотела….начала истерить еще больше, в итоге, я должна ребенка садить на унитаз с открытой кабинкой, на обозрение посторонних????! такое отношение гадкое меня убило! причем она мне объяснила, что если я захотела в туалет, то ребенка я обязана оставить с ней…….вот теперь вопрос, дорогие мамочки, вы в курсе, что своего ребенка нельзя оставлять и доверять людям, которые не имеют к вам близкого родства или педагогического образование ( то естьэто официальный работник детского сада, который несет ответственность за нахождение ребенка с ним) если это посторонний человек, то опека или сотрудники одн, в праве забрать ребенка, ибо вы оставили ребенка хрен побери кому! вот теперь кидайте тапками) мне очень интересно, какого фига, заплатив, я не могу сводить ребенка в туалет, и закрыть за ним кабинку, а если пойду я то оставить ребенка с истеричкой! ваше мнение…..