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Если в платный туалет привели ребенка, но сами писать не хотите, вам нужно платить за одного или двух?

и тут началась целая истерика

20.09.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Барабашка:
Добрый день, жители нашего города…очень интересна тема, как родители к этому относятся…за прогулкой в парке, мы зашли в туалет…и тут началась целая истерика…ребенок захотел в туалет, но она в таком возрасте, что она в принципе не сядет на этот унитаз, и тем более уж не на общественный, это полный бред, в итоге я повела ребенка заплатив деньги, в спину выслушав кучу криков…вот это дурдом….мне сказали, чтобы я отправила ребенка одного это раз, во-вторых, ей разницы нет, что ребенок будет писать, так как зашли мы оба, то платить должны за 2….во пироги какие..я попыталась объяснить что это неправильно! но…..она даже и слушать ничего не захотела….начала истерить еще больше, в итоге, я должна ребенка садить на унитаз с открытой кабинкой, на обозрение посторонних????! такое отношение гадкое меня убило! причем она мне объяснила, что если я захотела в туалет, то ребенка я обязана оставить с ней…….вот теперь вопрос, дорогие мамочки, вы в курсе, что своего ребенка нельзя оставлять и доверять людям, которые не имеют к вам близкого родства или педагогического образование ( то есть
это официальный работник детского сада, который несет ответственность за нахождение ребенка с ним) если это посторонний человек, то опека или сотрудники одн, в праве забрать ребенка, ибо вы оставили ребенка хрен побери кому! вот теперь кидайте тапками) мне очень интересно, какого фига, заплатив, я не могу сводить ребенка в туалет, и закрыть за ним кабинку, а если пойду я то оставить ребенка с истеричкой! ваше мнение…..


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(2) Комментариев

  1. Я

    Сколько лет то ребенку???

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  2. Аноним

    Сколько лет то вашему ребенку?Если вы знаете,что ваш ребенок истерит по любому поводу,то надевайте ребенку памперс или учите терпетьи сокращайте время прогулок.В чужой монастырь со своим уставом не ходят.Подчиняйтесь условиям предпринимателя,который оказывает вам услуги

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