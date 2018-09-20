Судят жену экс-губернатора Юрченко за вид на жительство в Австрии

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела Натальи Юрченко, жены бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

Госпожа Юрченко оказалась под следствием в июле 2016 года. Ее заподозрили в преступлении в миграционной сфере. Как указывается в деле, 4 ноябре 2014 года она получила трехлетний вид на жительство в Австрии (так называемую Rot-Weiss-Rot — Karte plus), однако не уведомила об этом Федеральную миграционную службу, как того требует закон. Это попадает под действие ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии подданства иностранного государства либо вида на жительство), которая в качестве наказание она предусматривает штраф или обязательным работы.

Сегодня утром в пятом следственном управлении следственного комитета России, которое занималось расследованием дела, госпоже Юрченко вручили утвержденную прокуратурой копию обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год. В октябре 2017 года господин Юрченко был осужден за превышение должностных полномочий при продаже земельных участков на территории Новосибирска. Суд приговорил бывшего главу региона к трем годам лишения свободы условно, запретив ему в течении трех лет работать на госслужбе.

Сейчас Василий Юрченко работает в одном из крупнейших металлотрейдеров России — холдинге «Металлсервис». Он занимает должность заместителя гендиректора одной из управляющих компаний.

Источник: Ъ