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Работу певицы Лаймы Вайкуле в России проверило МВД

Оснований для привлечения певицы к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства ведомство не обнаружило.

20.09.2018 Фото: commons.wikimedia.org Нет комментариев
 
Работу певицы Лаймы Вайкуле в России проверило МВД
Главное управление по вопросам миграции МВД не нашло нарушений в концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле на территории России. Об этом говорится в ответе министерства, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Оснований для привлечения певицы к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства ведомство не обнаружило.

«Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания. Оперативность действий МВД позволят положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе», — сказал РИА Новости руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский, по запросу которого и проводилась проверка.

Вайкуле оказалась в центре внимания после того, как заявила, что не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар, потому что «европейцам это запрещено». Эти слова вызвали противоречивую реакцию, включая критику со стороны общественности и осуждение среди коллег. Позже Вайкуле пояснила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, и в этом случае, по ее словам, она готова выступить даже бесплатно.

Источник: РИА Новости


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