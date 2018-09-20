Украденную скамейку от кофейни продал на кладбище житель Новосибирска

Раскрыта кража скамейки в Железнодорожном районе Новосибирска, сообщили сегодня, 20 сентября, в управлении МВД по Новосибирской области.

2 августа в полицию поступило сообщение о краже в Железнодорожном районе. Неизвестный похитил металлическую лавочку, стоявшую возле кофейни на Вокзальной магистрали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»), причиненный ущерб составил 4500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 44-летенего ранее не судимого жителя Новосибирска. Мужчина сознался в совершении кражи и сообщил, что сбыл похищенное неизвестному гражданину на одном из городских кладбищ.

Проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается.