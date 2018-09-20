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Украденную скамейку от кофейни продал на кладбище житель Новосибирска

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Украденную скамейку от кофейни продал на кладбище житель Новосибирска

Сейчас полиция ищет, куда пристроил вор металлическую лавку стоимостью 4500 рублей, стоявшую на Вокзальной магистрали.

20.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Украденную скамейку от кофейни продал на кладбище житель Новосибирска

Полицейские ищут похищенную лавочку

Раскрыта кража  скамейки в Железнодорожном районе Новосибирска, сообщили сегодня, 20 сентября, в управлении МВД по Новосибирской области.

2 августа в полицию поступило сообщение о краже в Железнодорожном районе. Неизвестный похитил металлическую лавочку, стоявшую возле кофейни на Вокзальной магистрали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»), причиненный ущерб составил 4500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 44-летенего ранее не судимого жителя Новосибирска. Мужчина сознался в совершении кражи и сообщил, что сбыл похищенное неизвестному гражданину на одном из городских кладбищ.

Проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается.


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