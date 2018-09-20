Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» получил фирменную кружку

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…незашта
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А случаем это не тот пенсионер,который на прошлой неделе писал,что:»бабло саранча съела ?» и «кругом ничего нет и ничего хорошего не видать»…?
Ну тогда мне его очень и очень жаль,а если это другой пенсионер — то прими мои поздравления!
Человек —-
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