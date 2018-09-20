Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» получил фирменную кружку

16 июля 2018 года газете «Курьер. Среда. Бердск» исполнилось 15 лет. В честь юбилея редакция поздравляет партнеров и вручает грамоты, а постоянным читателям дарит фирменные кружки «15 лет вместе».

Виктор Орлов, был рад получить редакционный презент:

— Читаю газету с пятого номера, который бережно храню до сих пор. Порядочная и бесстрашная газета. Есть уникальные новости, которые нигде больше не прочитаешь. Удачи и успехов. Так держать!