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Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» получил фирменную кружку

Редакция продолжает дарить подарки в честь своего 15-летия. По мнению 84-летнего преданного поклонника Виктора Орлова, газету отличают уникальные новости.

20.09.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 2 коммент.
 
Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» получил фирменную кружку

Виктор Орлов читает «Курьер» с пятого номера, который хранит

16 июля 2018 года газете «Курьер. Среда. Бердск» исполнилось 15 лет. В честь юбилея редакция поздравляет партнеров и вручает грамоты, а постоянным читателям дарит фирменные кружки «15 лет вместе».

Виктор Орлов, был рад получить редакционный презент:
— Читаю газету с пятого номера, который бережно храню до сих пор. Порядочная и бесстрашная газета. Есть уникальные новости, которые нигде больше не прочитаешь. Удачи и успехов. Так держать!


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    …незашта ;)

    Thumb up 1 Thumb down 2

    • Человек

      А случаем это не тот пенсионер,который на прошлой неделе писал,что:»бабло саранча съела ?» и «кругом ничего нет и ничего хорошего не видать»…?
      Ну тогда мне его очень и очень жаль,а если это другой пенсионер — то прими мои поздравления!
      Человек —- *IN LOVE*

      Thumb up 0 Thumb down 0

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