Из-за подкупа избирателей, вбросов и административного ресурса отменяют выборы губернатора Приморья

Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года, сообщили в Центризбиркоме.

«В ситуации с Приморским краем этот срок отсчитывается со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября 2018 года. Соответственно выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года», — говорится в справочном сообщении ЦИК.

В соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав» и избирательным кодексом Приморского края повторные выборы должны быть проведены не позже чем через три месяца со дня голосования на основных выборах.

Ранее Центризбирком рекомендовал краевой избирательной комиссии отменить итоги второго тура выборов главы региона, поскольку анализ жалоб выявил грубое вмешательство в кампанию с применением административного ресурса. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, речь идет о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вбросах бюллетеней. Окончательное решение по отмене выборов должен принять краевой избирком.

Первый тур выборов в Приморье состоялся в единый день голосования 9 сентября. Никто из кандидатов не набрал необходимых 50 процентов плюс один голос. Во второй тур вышли временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По итогам голосования во втором туре сперва лидировал Тарасенко, затем вперед вышел Ищенко с отрывом в семь процентов, но после подсчета 99,03 процента бюллетеней Тарасенко вновь опередил своего соперника — всего на полпроцента. По итогам подсчета всех ста процентов бюллетеней Тарасенко набрал 49,55 процента голосов избирателей, Ищенко — 48,06 процента. Оба кандидата подали в Центризбирком десятки жалоб, в которых обвиняли друг друга в фальсификации протоколов.

Источник: РИА Новости