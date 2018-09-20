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Соболезнования Путину в связи с гибелью военных в Ил-20‍ выразил глава Сирии

Асад отметил, что крушение российского самолета стало результатом «заносчивости и разгула» Израиля.

20.09.2018 Нет комментариев
 
Соболезнования Путину в связи с гибелью военных в Ил 20‍ выразил глава Сирии

Асад и Путин

Президент Сирии Башар Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму, сообщило агентство новостей САНА.

«Выражаю от своего имени и от лица сирийского народа искренние соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 в Средиземном море, что привело к гибели российских военных-героев, выполнявших доблестную задачу по борьбе с терроризмом в Сирии», — цитирует агентство текст телеграммы.

Он отметил, что крушение российского самолета стало результатом «заносчивости и разгула» Израиля.

По его словам, Тель-Авив постоянно использует «самые грязные методы для достижения для достижения своих низменных целей и осуществления агрессии в регионе».

При этом Асад подчеркнул, что трагедия не должна остановить борьбу России и Сирии с терроризмом.

«Мы абсолютно уверены, что трагедии, подобные этой, не остановят нас и вас продолжать борьбу с терроризмом, в которой проливается кровь наших и ваших военных, последними жертвами которого стали погибшие в крушении Ил-20», — говорится в телеграмме.

Источник: РИА Новости


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