Все российские колонии оснастят видеонаблюдением за 1,5 млрд рублей

Федеральная служба исполнения наказаний закупит для учреждений уголовно-исполнительной системы 28 тысяч переносных видеорегистраторов и 34 тысячи камер видеонаблюдения. После чего в российских колониях и следственных изоляторах не должно остаться неподконтрольных участков. По словам первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, для этого службе понадобится около 1,5 млрд рублей.

«Поставлена задача оборудовать все запираемые помещения камерами видеонаблюдения, при их установке исключить возможность образования мертвых зон, в каждом учреждении обеспечить хранение архивов всех видеозаписей со стационарных камер и переносных видеорегистраторов на срок не менее 30 суток», — рассказал замглавы тюремного ведомства в среду на специальном заседании Совета по правам человека.

По состоянию на 1 июля 2018 года, по данным ФСИН, в пенитенциарных учреждениях используется 116 тыс. видеокамер и более 18 тыс. переносных видеорегистраторов.

Напомним, после обнародования видеозаписи, на которой в Ярославской колонии более десятка надзирателей издеваются над заключенным Евгением Макаровым, Следственным комитетом было возбуждено и сейчас расследуется уголовное дело. Все «герои» ролика установлены, большинство из них заключены под стражу.

Кроме этого, свои проверки провели сами сотрудники ФСИН, прокуроры и правозащитники. Выяснилось, что видеозаписи с нательных видеорегистраторов хранятся всего несколько дней. Поэтому и было решено увеличить этот срок до 30 суток.

Правозащитники настаивали на более долгом хранении видеозаписей, но оказалось, что для этого необходимы большие деньги. «Увеличение сроков хранения видеоматериалов на срок до одного года потребует выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств около 15 млрд рублей, что с учетом доведенных до ФСИН бюджетных ассигнований в среднесрочной перспективе не представляется возможным», — пояснил замдиректора ФСИН.

На заседании СПЧ выяснилось, что члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК инспектируют места заключения) после индивидуальных бесед с заключенными подали в ФСИН России около тысячи обращений. «За первое полугодие членами ОНК были проведены 4902 индивидуальные беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Принято 537 жалоб и заявлений. По результатам посещений от членов ОНК поступило 950 заключений, предложений и обращений», — рассказал Рудый.

Обижают не только надзиратели заключенных, нередко происходит и наоборот. В первом полугодии 2018 года зарегистрирован 61 случай насилия в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы — по этим фактам расследуются 90 уголовных дел.

«Практически ежедневно поступает информация об оскорблении персонала учреждений, либо о применении к ним силы со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — сказал Рудый.

По словам Рудого, ФСИН также сотрудничает и с прокуратурой. «В 2017 году работниками прокуратуры было организовано 3032 посещения учреждений, а за первое полугодие 2018 года — 2023 посещения. Органами прокуратуры в 2017 году в адрес службы направлено 18 тыс. актов прокурорского реагирования о недопущении нарушений законности и привлечению к различным видам ответственности 6,4 тыс. сотрудников», — уточнил он.

В то же время прокуроры выявили более 60 коррупционных нарушений в пенитенциарных учреждениях за первое полугодие. Об этом сообщил начальник управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров. «Выявлено 631 нарушение закона в сфере противодействия коррупции. Кроме того, выявлено 181 преступление коррупционного характера со стороны работников уголовно-исполнительной системы, обвинение предъявлено 55 должностным лицам. Также выявлены случаи длительного бездействия в части устранения выявленных нарушений. В прошлом году выявлено свыше 118 тыс. нарушений закона в деятельности пенитенциарных учреждений. По представлению прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечены более 38 тыс. лиц, к административной — 1,6 тыс. лиц, за преступления по службе осуждены 227 сотрудников», — рассказал он.

Источник: РГ