Путин пострелял из Калашникова

Владимир Путин 19 сентября принял участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых Сил – религиозного комплекса, возведение которого планируется завершить в год 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Молебен на начало строительства совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По окончании церемонии президент ознакомился с макетом и элементами отделки будущего собора.

Проект комплекса предусматривает создание методического центра подготовки военного духовенства, конференц-залов, классов, а также выставочного пространства для мультимедийных экспозиций. Центральный престол храма будет освящен в честь Воскресения Христова, а каждый из четырёх его приделов – в честь покровителей родов войск и видов Вооружённых Сил, сообщили в Кремле.

Затем Владимир Путин посетил стрелковый центр концерна «Калашников» в парке «Патриот», осмотрел экспозицию новейших образцов продукции холдинга и пострелял из винтовки.

Главе государства показали видеопрезентацию об открытии центра и создании в концерне подразделения интеграции, а также о новых принципах и подходах «Калашникова». Cпециалисты стрелкового центра продемонстрировали Путину два экспериментальных образца винтовок.

После осмотра галереи президент пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и три раза попал в цель, передает РИА Новости.

На экспозиции «Калашникова» также представлены предназначенный для ОМОН Росгвардии комплекс «Стена», бронемашина «Астейс» с боевым модулем, электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, а также макеты беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростную «Комету».