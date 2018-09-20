Приговорил к 2,5 годам условно организатора подпольного казино суд Бердска

Приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 14 сентября 2018 года осужден Омельянчук О. В. Ему инкриминировали преступления, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171.2, ч. 1 ст. 318 УК РФ. Окончательно ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в 2 года, сообщили в горсуде.

Действия Омельянчука квалифицированы:

— по первому эпизоду по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору;

— по второму эпизоду ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи исполнением им своих должностных обязанностей.

По первому эпизоду Омельянчук признан виновным в том, что он и иные неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени по 4 марта 2016 года в нарушение требований закона РФ №244 – ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», находясь в нежилом помещении, расположенном в Бердске, оборудованном под игорное заведение, незаконно организовали и проводили азартные игры.

Они использовали игровое оборудование в виде компьютеров, системных блоков, компьютерных манипуляторов, картридеров, а также необходимое вспомогательное оборудование, без регистрации в установленном законом порядке, без получения лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, из корыстных побуждений, с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», вне игорной зоны.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», силовики прикрыли нелегальный игорный бизнес в центре Бердска в октябре 2016 года. Ночью в офис «Вексельных систем», расположенных в здании магазина «Смак» нагрянул отряд СОБР. :