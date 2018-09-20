Против судьи-педофила из Иркутска возбудил уголовное дело глава СКР

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении судьи районного суда в отставке, подозреваемого в педофилии.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении судьи Октябрьского районного суда Иркутска в отставке по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия, днем 3 июля 2017 года судья в отставке, находясь в автомобиле, припаркованном в районе улицы Якоби города Иркутска, совершил иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Действия мужчины были пресечены сотрудниками Росгвардии.

-Необходимо отметить, что уголовное дело было возбуждено председателем Следственного комитета РФ с согласия квалификационной коллегии судей Иркутского областного суда, оставленного без изменения Верховным Судом Российской Федерации, — уточнили в главке Следственного комитета.

Производство предварительного следствия поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Иркутской области.