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Против судьи-педофила из Иркутска возбудил уголовное дело глава СКР

Судья в отставке в своем автомобиле «совершил иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего». Разрешение на уголовное преследование дала коллегия судей облсуда.

20.09.2018 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Против судьи педофила из Иркутска возбудил уголовное дело глава СКР

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении судьи районного суда в отставке, подозреваемого в педофилии.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении судьи Октябрьского районного суда Иркутска в отставке по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия, днем 3 июля 2017 года судья в отставке, находясь в автомобиле, припаркованном в районе улицы Якоби города Иркутска, совершил иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Действия мужчины были пресечены сотрудниками Росгвардии.

-Необходимо отметить, что уголовное дело было возбуждено председателем Следственного комитета РФ с согласия квалификационной коллегии судей Иркутского областного суда, оставленного без изменения Верховным Судом Российской Федерации, — уточнили в главке Следственного комитета.

Производство предварительного следствия поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Иркутской области.


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